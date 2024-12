Dončić po novi zmagi potrdil, da bo igral na Eurobasketu: Veste, da bom tam

Dallas Mavericks so najslabšemu moštvu v ligi hitro dali vedeti, da bodo na šele tretjo zmago v sezoni morali še malo počakati. Prvo četrtino so dobili z izidom 31:22, preostale tri so bile odigrane po podobnem vzorcu in Washington je pred domačimi navijači padel z izidom 137:101. Z novim trojnim dvojčkom se je Luka Dončić na večni lestvici lige NBA povzpel na 78. mesto, kjer se je izenačil z Wiltom Chamberlainom in Jamesom Hardnom . "Neverjetno mi je, da sem tako visoko na seznamu s tako velikimi imeni," je po novem trojnem dvojčku dejal Dončić. Naslednji na seznamu je njegov trener Jason Kidd , ki je v svoji bogati karieri vpisal 107 trojnih dvojčkov.

Kidd je po novi dobri predstavi pohvalil Slovenca: "Vse počne na zelo visoki ravni. Trenutno ima zelo dober met. Potrebovali smo njegov povratek zaradi skokov. Ali potrebujemo njegov trojni dvojček vsako noč? Ne bomo se pritoževali." Kar osem igralcev je pri Dallasu preseglo mejo desetih točk in Slovenec meni, da je za to krivo dobro vzdušje v moštvu. "Mislim, da si v napadu in obrambi delimo odgovornosti. Zelo se zabavam, ko igram s temi fanti. Zabavno je tam zunaj. Vsi smo sproščeni," je o moštvenem duhu dejal Dončić.

"Imamo zelo globoko moštvo. Vsak, ki stopi na igrišče, lahko počne veliko stvari. Vsi vedo, kakšna je njihova vloga. Na takih tekmah je po mojem mnenju najpomembnejša kemija med igralci in mi jo imamo. Vsi se dobro razumemo," je vzroke za odlično igro ekipe opisal prvi zvezdnik Dallasa. Dončić je iz igre zadel le sedem od 17 metov, pred njim pa je velikokrat stal mladi Francoz Bilal Coulibaly. Slovenec je po obračunu pohvalil obrambo 20-letnika. "Dober branilec je, dober atlet. Zelo je agresiven in dobro predvideva moje poteze, kar je zelo impresivno. To je le njegova druga sezona v ligi in vsako leto bo le boljši," je nasprotnika pohvalil košarkar.