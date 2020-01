Dončić fantku z epilepsijo polepšal dan

Tekma v Dallasu je imela tudi čustveni trenutek, seveda tudi po zaslugi Luke Dončića. Slovenski košarkar v dresu Dallasa (med tekmo je bilo slišati tudi vzklike navijačev MVP, MVP) je med najbolj popularnimi košarkarji v ligi NBA – to dokazuje tudi glasovanje za nastop na tekmi All-Star. Ljubljančan je polepšal dan mlademu fantu, ki ima epilepsijo. Po zaslugi pomočnika glavnega trenerja Darrella Armstronga je fant spoznal Dončića.

Armstrong je opazil napis "Moj zdravnik pravi, da gledanje Luke pomaga pri moji epilepsiji. Devet mesecev brez napadov!" in je fanta popeljal na igrišče do Dončića, ki je bil na ogrevanju na liniji prostih metov. Fantič je že med hojo nejeverno vprašal: "Ali bom res spoznal Luko?"Po rokovanju je nastala tudi njuna skupinska fotografija. Na vprašanje novinarja, kako gleda na take trenutke, je Dončić odgovoril:"To je pomembno. Kot igralci se moramo povezati z navijači. Z vsemi seveda ne gre, to je težko, a ko vidim te otroke, želim storiti vse, kar je v moji moči, bilo mi je v zadovoljstvo."