Košarka

Dončić gonilna sila družbenih omrežij NBA

Los Angeles, 24. 12. 2025 09.21 pred 50 minutami 1 min branja 9

Avtor:
STA
Luka Dončić

Severnoameriška liga NBA je tik pred božičem objavila spremljanje svojih družbenih omrežij v letošnji sezoni. Daleč največ ogledov je ligi zagotovil slovenski as Luka Dončić, ki so mu jih našteli kar 845 milijonov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Luku Dončiću sledijo center San Antonio Spurs Victor Wembanyama (708 milijonov), Stephen Curry (Golden State Warriors/703), LeBron James (LA Lakers(641), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder496), Nikola Jokić (Denver Nuggets/445), Austin Reaves (LA Lakers/409), Kevin Durant (Houston Rockets/331) in Cooper Flagg (Los Angeles Lakers/312), deseterico pa zaključuje Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/304).

Podatek zgovorno priča o priljubljenosti vragolij slovenskega košarkarja v najmočnejši ligi na svetu. Vrstni red nikakor ne odraža vrstnega reda najboljšega in najkoristnejšega igralca, nedvomno pa je slovenski reprezentant vsaj v tej sezoni med najbolj priljubljenimi. A enaka trditev velja za lansko, ko je liga objavila, da je bil Dončićev dres najbolj prodajan v sezoni.

košarka nba sociala

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
24. 12. 2025 10.34
Jokica je še le na 6. mestu ... rusofilići, ne preveč jokati, ker drugače se sneg ne bo prijel na solnata tla.
Odgovori
0 0
96bimBo
24. 12. 2025 10.32
Kdo je Dončić?
Odgovori
+0
1 1
oberkreiner
24. 12. 2025 10.51
Prodajalec krofov v Supernovi, če ne veš...
Odgovori
0 0
motorist_mb
24. 12. 2025 10.22
👑💪
Odgovori
+3
4 1
Wolfman
24. 12. 2025 10.15
Luka je le odrasel otrok, ki se rad igra z žogo!
Odgovori
+3
3 0
MojsterSplinter
24. 12. 2025 10.32
In če je? Po isti logiki je Elon Musk le odrasel otrok, ki se rad igra z raketami, Sam Altman pa z uničevanjem družbe.
Odgovori
0 0
96bimBo
24. 12. 2025 10.39
Steroidno meso...
Odgovori
0 0
PuntaChristo
24. 12. 2025 10.13
Še dobro, da je on v Ameriki, ker oni bi propadli, da ne bi bilo njega.
Odgovori
+1
2 1
LeviTUMOR
24. 12. 2025 10.03
Bolj najedljive sila kot karkoli drugega sorry.
Odgovori
-3
1 4
bibaleze
