Dončić gonilna sila družbenih omrežij NBA

Luku Dončiću sledijo center San Antonio Spurs Victor Wembanyama (708 milijonov), Stephen Curry (Golden State Warriors/703), LeBron James (LA Lakers(641), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder496), Nikola Jokić (Denver Nuggets/445), Austin Reaves (LA Lakers/409), Kevin Durant (Houston Rockets/331) in Cooper Flagg (Los Angeles Lakers/312), deseterico pa zaključuje Grk Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks/304).

Podatek zgovorno priča o priljubljenosti vragolij slovenskega košarkarja v najmočnejši ligi na svetu. Vrstni red nikakor ne odraža vrstnega reda najboljšega in najkoristnejšega igralca, nedvomno pa je slovenski reprezentant vsaj v tej sezoni med najbolj priljubljenimi. A enaka trditev velja za lansko, ko je liga objavila, da je bil Dončićev dres najbolj prodajan v sezoni.