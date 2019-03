Dončić: Gorana bi raje imel v svoji ekipi

Luka Dončić je tekmo proti Miamiju in prijatelju Goranu Dragiću končal z 19 točkami, osmimi skoki in sedmimi podajami, s tem je bil prvi strelec in podajalec svoje ekipe, ki z 29 zmagami in 46 porazi že nekaj časa ni več v igri za končnico. A to ga ni preveč potrlo. Snidenje s številnimi navijači po tekmi je bilo kar se da pristno, nekdanjemu reprezentančnemu kolegu pa je tudi privoščil zmago.

