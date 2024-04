Dončić: Škoda, ob boljšem dnevu bi tekmo lahko dobili

Luka Dončić je znova "čaral", imel tudi pomoč v izjemnemu Kyrieju Irvingu in iznajdljivemu P.J. Washingtonu, a je bilo to premalo za razpoložene bojevnike, ki so na krilih Andrewa Wigginsa (23 točk) in predvsem odličnega veterana Draymonda Greena v končnici tekme prišli do svoje 41. zmage v sezoni.

Slovenski super zvezdnik iz vrst trenutno petouvrščene zasedbe zahoda je po 30. porazu v sezoni priznal, da je obramba Dallasa v ključnih trenutkih nekoliko zatajila, a bila še vedno dovolj čvrsta, da bi gosti iz Teksasa ob boljšem odstotku meta iz igre lahko prišli do osme zaporedne zmage. "Pogrešali smo Dereka Livelyja pod obročem, saj ogromno doprinese naši igri, in upam, da bo že čez dva dni nared za igro. Mi se nikoli ne predamo, kar smo nenazadnje dokazali na zadnjih tekmah. Pri minimalnem zaostanku v končnici obračuna smo zgrešili tri povsem odprte mete izza črte 6,75 metra, kar bi nas ob boljšem izkoristku zagotovo pripeljalo v položaj, da se borimo za zmago," je zbrani druščini novinarjev uvodoma povedal Dončić, ki je s 30 točkami, 12 skoki in 11 podajami dosegel 20. trojni dvojček v sezoni.