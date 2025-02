Dončić hitro navdušil LeBrona: Srečnež sem

"15 in 77 (številki dresov Reavesa in Dončića, op. a.). Srečnež sem," je v kratkem zapisu, ki ga je opremil s številnimi emojiji, zapisal LeBron James, ki je očitno izjemno navdušen nad novo zvezdniško trojico Los Angeles Lakersov. Omenjeni so prvič skupaj zaigrali ob domači zmagi proti Utah Jazzu, ko je LeBron vknjižil 24 točk, sedem skokov in osem podaj, Austin Reaves 22 točk, devet skokov in štiri podaje, Luka Dončić pa 14 točk, pet skokov in štiri podaje.