Dončić izbran za najboljšega igralca januarja

Luka Dončić je januarja z Los Angeles Lakers, ki so šesti v zahodni konferenci, zbral devet zmag in sedem porazov. Pri tem je Slovenec povprečno dosegal po 34 točk, 7,2 skoka in 9,1 asistence na tekmo.

Na vzhodu je najboljši igralec meseca januarja postal Jaylen Brown iz Boston Celtics, ki so dobili deset tekem in izgubili šestkrat. Brown je dosegal po 29,2 točke, 7,9 skoka in 4,6 podaje na tekmo, Boston pa je na vzhodu drugi.