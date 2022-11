Dončić: Igrati moramo preprosteje in bolj zaupati metom z razdalje

Kljub tretjemu zaporednemu porazu in novi medli predstavi košarkarjev Dallasa v najmočnejši košarkarski ligi na svetu njihov strateg Jason Kidd ostaja miren in poudarja, da morajo njegovi varovanci igrati bolj dosledno na obeh straneh igrišča. Prvi zvezdnik moštva iz Teksasa Luka Dončić pa pravi, da morajo vsi skupaj bolj zaupati metom z razdalje.

Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v severnoameriški košarkarski ligi NBA doživeli še tretji zaporedni poraz. Na gostovanju v Kanadi so jih s 105:100 premagali Toronto Raptors, za katere je O. G. Anunoby 12 od svojih skupno 26 točk dosegel v zadnji četrtini. Dončića so Raptorji zaustavili pri zanj skromnih 24 točkah. Poleg Anunobyja je 26 točk k zmagi gostiteljev prispeval še Fred VanVleet, Chris Boucher pa se je izkazal z 22 točkami in s 13 skoki. Vodilni strelec lige NBA Dončić je iz igre zadel osem metov v 15 poskusih, skupno 24 točkam pa je dodal sedem skokov, devet podaj in dve ukradeni žogi. Naslednja tekma Dallas čaka že v nedeljo, ko bo gostoval pri Milwaukee Bucks z zvezdnikom Giannisom Antetokounmpom. Teksašani imajo na gostovanjih skromen izkupiček 1-6, trener Dallasa Jason Kidd pa miri ekipo, da zdaj ni čas za paniko.

"Pri nas ni panike," je dejal trener Kidd: "Moramo biti le bolj dosledni na obeh straneh igrišča." Kot je dodal Kidd, je Dončić tudi tokrat naredil, kar je lahko, kar so od njega pričakovali. "Naredil je, kar je moral," je dejal Kidd: "Ne pozabite, na sebi je imel ves čas dva igralca. To samo kaže na njegovo zrelost. Ničesar ni skušal narediti na silo, sprejel je položaj in se dobro znašel." Dončić pa je po tekmi dejal, da morajo biti kot ekipa bolj strelsko naravnani, kadar soigralci vidijo, da sta na njem po dva košarkarja. "Če nameravajo dati po dva ali tri igralce na žogo, moramo biti samo agresivni," je dejal slovenski zvezdnik: "Priti moramo do obroča, 'zakucati', podati ven in enostavno bolj zaupati metom." Dorian Finney-Smith je za Dallas, ki je po uvodni četrtini vodil za 15 točk, nato pa so domači zrežirali preobrat in že ob polčasu povedli za dve, zbral 16 točk, Spencer Dinwiddie 15, Maxi Kleber 11, Christian Wood pa deset. Anunoby je odigral celoten drugi polčas, v tem delu igre dosegel 20 točk, obenem pa na drugem koncu igrišča igral obrambo nad Dončićem. "Mislim, da bo danes res dobro spal," je o Anunobyju dejal trener domače ekipe Nick Nurse.

icon-expand Luki Dončiću po tretjem zaporednem porazu Dallasa ni bilo do smeha. FOTO: AP

Jezerniki po poraznem začetku sezone zdaj vse boljši

Los Angeles Lakers so prvi zmagi v gosteh to sezono proti San Antonio Spurs dodali še drugo; tokrat so na krilih LeBrona Jamesa in njegovih 39 točk zmagali s 143:138. Sedemintridesetletni zvezdnik jezernikov je zadel sedem trojk."Mislim, da postajamo boljši in boljši," je dejal James o svoji ekipi, ki je imela na začetku te sezone obilo težav: "Na začetku sezone bi izgubili takšno tekmo." Phoenix Suns ostajajo na vrhu zahodne konference, potem ko so premagali Utah Jazz s 113:112. Deandre Ayton je bil najboljši pri soncih s po 29 točkami in 21 skoki. Devin Booker je zadel le osem od 27 metov na poti do 26 točk za sonca, ki so že na deveti zaporedni tekmi igrala brez poškodovanega zvezdnika Chrisa Paula.

Najslabša ekipa lige Houston Rockets je na domačem parketu presenetljivo ugnala Oklahoma City Thunder s 118:105. V Teksasu je Jalen Green zbral 28 točk in devet podaj, Alperen Sengun pa je k zmagi dodal 21 točk, 18 skokov in šest podaj. "Mislim, da smo bili enostavno preveč siti porazov. Zbrali smo se skupaj, bolje zaigrali v obrambi in mislim, da nam je to pomagalo," je bil po tekmi iskren Green. Liga NBA, izidi:

Toronto Raptors - Dallas Mavericks 105:100

(Luka Dončić: 24 točk, 7 skokov, 9 podaj, 2 ukr. žogi za Dallas).

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 118:105

San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers 138:143

Phoenix Suns - Utah Jazz 113:112