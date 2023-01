Dončić ima kljub vnovični poškodbi gležnja nov razlog za zadovoljstvo

Ob njem so se v prvi peterki na zahodu znašli še kapetan LeBron James (Los Angeles Lakers), ki je prejel največ glasov med vsemi košarkarji in bo na tekmi vseh zvezd igral že 19. Ob njem bodo v prvi peterki z zahoda še Stephen Curry (Golden State Warriors), Nikola Jokić (Denver Nuggets) in Zion Williamson (New Orleans Pelicans).

Na vzhodu je kapetan, torej košarkar z največ glasovi navijačev, postal Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Ob njem bodo v prvi peterki igrali še Kevin Durant in Kyrie Irving (oba Brooklyn Nets), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) in Jayson Tatum (Boston Celtics).

Oba kapetana bosta svoje soigralce izbrala tik pred samo tekmo, so pred časom sporočili iz lige NBA. Dvoboj med ekipo LeBron in ekipo Giannis bo v noči z 19. na 20. februar.