Dončić ima novega soigralca z NBA in evroligaškimi izkušnjami

Američan, ki ima po novem grško državljanstvo, je v Evropi igral za Maccabi in Olympiacos, s katerim je minulo sezono v grškem prvenstvu osvojil dvojno krono. V Evroligi je v povprečju dosegal 11,4 točke in 2,5 skoka na tekmo.

Dorsey je z moštvom iz Teksasa podpisal dve leti trajajočo tako imenovano two-way pogodbo. Gre za pogodbo, po kateri so športniki plačani glede na to, za katero moštvo igrajo oziroma v kateri ligi igrajo. V primeru lige NBA to pomeni, da so košarkarji s two-way pogodbo uradno del prve ekipe moštva, a večinoma igrajo v razvojni NBA G ligi. Takšno pogodbo lahko sklenejo le košarkarji, ki imajo v NBA manj kot štiri leta izkušenj, vsako moštvo pa ima lahko v svojem naboru le dva košarkarja s two-way pogodbo, zaradi česar takim igralcem onkraj luže rečejo 16. in 17. igralec ekipe (v naboru ekipe z rednimi pogodbami je namreč 15 košarkarjev).