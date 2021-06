Dončić: Imamo ekipo za napredovanje na OI

Dva dni potem, ko se je pridružil slovenski košarkarski reprezentanci, je pred slovenske medije stopil prvi zvezdnik Luka Dončić. Poudaril je, da ima Slovenija brez dvoma dovolj kakovostnih košarkarjev za uvrstitev na olimpijske igre. "To je naš primarni cilj. Imamo pa ekipo tudi še za kaj več," je dejal Dončić.

Novinarska konferenca Košarkarske zveze Slovenije v hotelu Austria Trend v Ljubljani je privabila mnoštvo slovenskih medijev, ki bistvenih novosti o Luki Dončiću niso slišali, izvedeli pa so, da je slovenski zvezdnik motiviran za igranje v državnem dresu. "Zame je bilo igranje v reprezentanci vedno velika čast. Po dolgem času smo se spet videli s fanti iz Eurobasketa 2017 in čeprav med njimi ni več Gorana Dragića, v ekipi še vedno vlada odlično vzdušje. Vsi imamo isti motiv, to je uvrstitev na olimpijske igre, prepričan pa sem, da imamo dovolj kakovosti še za kaj več," je poudaril Dončić.

Uvodno tekmo Slovenije v pripravah na Kaunas, kjer bodo konec meseca in v začetku julija potekale kvalifikacije za olimpijske igre, je Dončić spremljal s tribune. Njegovi soigralci so v sredo v Reki premagali Hrvaško s 94:80. "Zagotovo je lažje biti na igrišču kot na tribuni. A to, kar sem videl na parketu, je bilo zelo dobro. Fantje so bili strelsko razpoloženi in so zanesljivo zmagali. Fino je, ko ti steče igra v napadu, a tudi brez nje moramo biti dovolj dobro pripravljeni, da se bomo kosali z najboljšimi. Evropska košarka se precej razlikuje od lige NBA. Je bolj ekipna in v njej je več taktike," je dodal Dončić.

Čeprav je še pred dvema tednoma nastopal v ligi NBA, Dončić pravi, da ne čuti nobene utrujenosti. Vzel si je en teden premora od košarke, zdaj pa se počasi vrača v tekmovalni pogon. "Moram priznati, da sem že kar pogrešal košarko," je dejal Dončić. Seveda se ni mogel izogniti vprašanjem o minuli sezoni v ZDA. Drugo leto zapored je bil izbran v prvo peterko lige NBA. "Vsaka nagrada za individualne dosežke mi veliko pomeni, moj cilj pa je vendarle povsem drug. Želim osvojiti prstan za zmagovalce oziroma postati prvak lige NBA. Vem, da je do tam še dolga pot," je še povedal Dončić.

icon-expand Kawhi Leonard (desno) skuša do vrha pripeljati tretje moštvo, Luka Dončić prvič okuša končnico NBA. FOTO: 24UR