Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Dončić: Imamo izjemno ekipo, fantje so pripravljeni narediti vse za zmago

Los Angeles, 06. 11. 2025 08.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
5

Luka Dončić je z novo bravurozno predstavo vodil (oslabljene) Lakerse k peti zaporedni zmagi v novi sezoni lige NBA. Ljubljančana je po tekmi počitka le skok delil od novega trojnega dvojčka. Dončić je gostom iz Teksasa v 42 minutah igre zabil 35 točk, ob tem je zbral trinajst asistenc in devet skokov, na svojem kontu pa je imel še pet ukradenih žog, dve blokadi, a tudi štiri izgubljene žoge. Jezerniki so proti San Antoniu nastopili brez Austina Reavesa, ki ima poškodbo dimelj, še naprej pa v kadru ni veterana LeBrona Jamesa.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Košarkarji Los Angeles Lakers so dosegli sedmo zmago v sezoni lige NBA. Pred domačimi gledalci so premagali San Antonio Spurs s 118:116, Luka Dončić pa je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk, 13 podaj in devet skokov. Ves čas je držal kontrolo nad tekmo in v pravih trenutkih vlekel prave poteze. 

Luka Dončić vs San Antonio
Luka Dončić vs San Antonio FOTO: Sofascore.com

Jezerniki so skoraj ves drugi polčas zaostajali, do preobrata pa prišli po napeti končnici. "Premagali smo izjemno ekipo. San Antonio ni naključno pri vrhu, saj so glede na lansko sezono naredili velik korak naprej v kakovosti," je za ESPN sprva opazil prvi mož tekme v Crypto.com Areni. 

Luka Dončić je San Antoniu podelil tudi dve blokadi.
Luka Dončić je San Antoniu podelil tudi dve blokadi. FOTO: AP

"Gostje so spet odigrali odlično tekmo, toda mi smo ves čas verjeli v preobrat. Ta ekipa ima pravi značaj, predvsem pa nikoli predčasno ne izobeša zastave. Tudi tokrat smo verjeli vse do konca in bili za to nagrajeni," je dodal 26-letni Ljubljančan in spet v drugi plan rinil svoje osebne dosežke na tekmi. 

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs
Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs FOTO: Sofascore.com

"Važna je zmaga. Ta je edina pomembna. Če prispevam s svojo statistiko k ekipni zmagi, sem srečen, v nasprotnem so osebni dosežki nepomembni," je bil slikovit Luka Dončić in še enkrat na sva usta hvalim svoje soigralec in ekipo. 

Preberi še Dončić vodil jezernike do preobrata in tesne zmage

"To moštvo ima nekaj več. Krasi nas kolektivni duh, kemija je od prvega dne prava. Vsak dela svoje in prav vsi so dodali svoj mozaik k tej lepi zmagi. Ponosen sem na soigralec," je še dodal čudežni slovenski košarkarski deček. Pri vroči teksaški zasedbi, za katero je bil to šele drugi poraz vs ezoni, je bil najbolj učinkovit 224 cm visoki gibljivi francoski center Victor Wembanyama z 19 točkami in osmimi skoki. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Neverjeten je. Ob tej višini ima tehniko playmakerja. Zares ga spoštujem, njegove stevilke so izjemne. Vsakič, ko se pojavi na parketu, opozori nase. Vedno je trd tekmec in lepo ga je premagati, saj je to vselej zahtevno delo," je še priznal Luka Dončić in ovrgel vse sume, da bi se po tekmi s San Antonijem pojavile nove zdravstvene težave. "Počutil sem se izjemno. Bolečine so, toda brez njih ne gre. Nimam večjih težav in pričakujem, da je pred mano serija tekem brez odmora," gleda naprej Dončić.

Izid:
Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)
Luka Dončić 35 (9:26 iz igre, 4:11 za tri, 13:17 prosti meti, 13 podaj, 9 skokov, 5 ukradenih žog, 2 blokadi in 4 izgubljene žoge v 42 minutah).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka nba lakers dončić
Naslednji članek

'Cilj je, da pridemo v drugi del in kljubujemo dolgi sezoni'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Tovariš Balki
06. 11. 2025 09.18
Mavericks so zadnji....tekme zmaguje obramba avete?....pa to
ODGOVORI
0 0
S.R. BUTALE
06. 11. 2025 09.06
Zmaguje ekipa. Vedno pa je potrebne še malce športne sreče..
ODGOVORI
0 0
Orry
06. 11. 2025 09.06
-1
Amerikanci so nori na statistiko. Štejejo vse, še tisto kar ni. Žoga se odbije, obrambni igralec jo slučajno ujame in to je skok.Smešno. Ravno tako asistenca. Enačijo npr. super akcijo igralca ki poda in seveda mora zadeti za asistenco, ali pa slučajno podajo soigralcu ki se odloči za met in seveda prvi dobi asistenco.Veliko je skokov,ki to niso in asistenc,ki to niso! ali pa
ODGOVORI
0 1
hojladri123
06. 11. 2025 09.23
no ampak realno Luka ne pobira takšnih skokov ampak se skoraj vedno zna postavit na pravo mesto.
ODGOVORI
0 0
Firedancer
06. 11. 2025 08.54
+0
Skokov je imel 9, asistenc pa 13, se pravi, da he 1 skok ločil do trojnega dvojčka, ne 1 asistenca.
ODGOVORI
1 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330