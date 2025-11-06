Dončić: Imamo izjemno ekipo, fantje so pripravljeni narediti vse za zmago

Luka Dončić je z novo bravurozno predstavo vodil (oslabljene) Lakerse k peti zaporedni zmagi v novi sezoni lige NBA. Ljubljančana je po tekmi počitka le skok delil od novega trojnega dvojčka. Dončić je gostom iz Teksasa v 42 minutah igre zabil 35 točk, ob tem je zbral trinajst asistenc in devet skokov, na svojem kontu pa je imel še pet ukradenih žog, dve blokadi, a tudi štiri izgubljene žoge. Jezerniki so proti San Antoniu nastopili brez Austina Reavesa, ki ima poškodbo dimelj, še naprej pa v kadru ni veterana LeBrona Jamesa.

Košarkarji Los Angeles Lakers so dosegli sedmo zmago v sezoni lige NBA. Pred domačimi gledalci so premagali San Antonio Spurs s 118:116, Luka Dončić pa je za zmago kalifornijske ekipe prispeval 35 točk, 13 podaj in devet skokov. Ves čas je držal kontrolo nad tekmo in v pravih trenutkih vlekel prave poteze.

Luka Dončić vs San Antonio

Jezerniki so skoraj ves drugi polčas zaostajali, do preobrata pa prišli po napeti končnici. "Premagali smo izjemno ekipo. San Antonio ni naključno pri vrhu, saj so glede na lansko sezono naredili velik korak naprej v kakovosti," je za ESPN sprva opazil prvi mož tekme v Crypto.com Areni.

Luka Dončić je San Antoniu podelil tudi dve blokadi.

"Gostje so spet odigrali odlično tekmo, toda mi smo ves čas verjeli v preobrat. Ta ekipa ima pravi značaj, predvsem pa nikoli predčasno ne izobeša zastave. Tudi tokrat smo verjeli vse do konca in bili za to nagrajeni," je dodal 26-letni Ljubljančan in spet v drugi plan rinil svoje osebne dosežke na tekmi.

Los Angeles Lakers vs San Antonio Spurs

"Važna je zmaga. Ta je edina pomembna. Če prispevam s svojo statistiko k ekipni zmagi, sem srečen, v nasprotnem so osebni dosežki nepomembni," je bil slikovit Luka Dončić in še enkrat na sva usta hvalim svoje soigralec in ekipo.

"To moštvo ima nekaj več. Krasi nas kolektivni duh, kemija je od prvega dne prava. Vsak dela svoje in prav vsi so dodali svoj mozaik k tej lepi zmagi. Ponosen sem na soigralec," je še dodal čudežni slovenski košarkarski deček. Pri vroči teksaški zasedbi, za katero je bil to šele drugi poraz vs ezoni, je bil najbolj učinkovit 224 cm visoki gibljivi francoski center Victor Wembanyama z 19 točkami in osmimi skoki.

"Neverjeten je. Ob tej višini ima tehniko playmakerja. Zares ga spoštujem, njegove stevilke so izjemne. Vsakič, ko se pojavi na parketu, opozori nase. Vedno je trd tekmec in lepo ga je premagati, saj je to vselej zahtevno delo," je še priznal Luka Dončić in ovrgel vse sume, da bi se po tekmi s San Antonijem pojavile nove zdravstvene težave. "Počutil sem se izjemno. Bolečine so, toda brez njih ne gre. Nimam večjih težav in pričakujem, da je pred mano serija tekem brez odmora," gleda naprej Dončić. Izid:

Los Angeles Lakers - San Antonio Spurs 118:116 (26:29, 34:30, 28:37, 30:20)

Luka Dončić 35 (9:26 iz igre, 4:11 za tri, 13:17 prosti meti, 13 podaj, 9 skokov, 5 ukradenih žog, 2 blokadi in 4 izgubljene žoge v 42 minutah).