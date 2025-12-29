Naslovnica
Košarka

Dončić na čelu tekme All-Star, Slovenec prejel več kot milijon glasov

Los Angeles, 29. 12. 2025 20.05 pred 16 minutami 1 min branja 1

Avtor:
L.M.
Luka Dončić

Slovenski košarkarski as Luka Dončić znova dokazuje svojo priljubljenost v svetovni košarki. V prvi fazi glasovanja za slovito tekmo All-Star je prejel največ glasov med vsemi košarkarji lige NBA, dobil jih je skoraj 1,3 milijona. Sledita mu Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić.

1.249.518 je neverjetna številka glasov, ki jih je zbral Luka Dončić po vsega 10 dneh glasovanja. Še en dokaz Slovenčeve svetovne prepoznavnosti. To bo za Dončića 6. tekma vseh zvezd, ki je paradni konj severnoameriškega košarkarskega marketinga.

Po številu glasov Ljubljančanu sledita Giannis Antetokounmpo (1.192.296) in srbski zvezdnik Denverja Nikola Jokić (1.128.962). 30. decembra bo vsak glas štel za 3, kar bi lahko za Slovenca pomenilo še povečanje vodstva na vrhu.

Nikola Jokić
Nikola Jokić
FOTO: AP

Tekma All-Star bo, v prenovljenem formatu, na sporedu v noči s 15. na 16. februar prav v mestu angelov, kjer si kruh služi 26-letnik.

'Pretepel te bom': Schröder in Dončić znova v konfliktu

bibaleze
