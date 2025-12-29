Dončić na čelu tekme All-Star, Slovenec prejel več kot milijon glasov

1.249.518 je neverjetna številka glasov, ki jih je zbral Luka Dončić po vsega 10 dneh glasovanja. Še en dokaz Slovenčeve svetovne prepoznavnosti. To bo za Dončića 6. tekma vseh zvezd, ki je paradni konj severnoameriškega košarkarskega marketinga.

Po številu glasov Ljubljančanu sledita Giannis Antetokounmpo (1.192.296) in srbski zvezdnik Denverja Nikola Jokić (1.128.962). 30. decembra bo vsak glas štel za 3, kar bi lahko za Slovenca pomenilo še povečanje vodstva na vrhu.