Košarka

Dončić in (ali) Jokič v 90. tih letih ne bi dominirala

Chicago, 26. 09. 2025 11.42 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.J.
Komentarji
9

Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Scottie Pippen se je v ZDA vnovič znašel v središču pozornosti. Tokrat zato, ker je v ekskluzivnem pogovoru za špansko Marco komentiral tudi zvezdnika moderne dobe v ligi NBA Slovenca Luka Dončića in Srba Nikolo Jokića.

Scottie Pippen je brez dvoma eno najodmevnejših imen v zgodovini lige NBA. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja je kraljeval v košarkarski ligi NBA skupaj z Michaelom Jordanom in Dennisom Rodmanom ter se z njima in Chicago Bulls veselil kar šestih naslovov prvaka. Leta 1992 je bil na olimpijskih igrah v Barceloni tudi član takrat opevanega zlatega košarkarskega Dream Teama. 

Pippen, ki slavi prehod v šesto desetletje svojega življenja, redko stoji pod sojem žarometov novinarskih kamer in je pregovorno ne rad v družbi sedme sile. Je pa Američan že nekaj dni v Evropi. Pippen se ta hip mudi v Španiji in madridska Marca je izkoristila pravi trenutek za ekskluzivni intervju. 

Scottie Pippen
Scottie Pippen FOTO: Profimedia

V njem je razkril veliko zanimivega iz osebnega življenja, novinarja znanega madridskega športnega časnika pa je  še najbolj prevzelo njegovo razmišljanje o evropski košarki, natančneje najboljših košarkarjev stare celine. Predvsem tistih, ki se dokazujejo onstran velike luže. 

Na vprašanje, če lahko primerja tedanjo košarko in sedanjo v ligi NBA, je bil 60-letni Pippen neposreden ... "Težko je to primerjati. Zdi se mi skoraj nemogoče. Vse je bilo drugače takrat. Začenši sojenje, promocija, tudi igralci so drugačni. Večji, hitrejši, močnejši," je opazil Scottie Pippen. 

Prepričan je, da je bila košarka v ligi NBA konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let precej bolj fizična. "To je bilo najbolj fizično obdobje v zgodovini lige sploh," je prepričan nekdanji serijski "osvajalec" laskavega prstana.
 

Scottie Pippen in Michael Jordan
Scottie Pippen in Michael Jordan FOTO: Profimedia

"Moderna košarka ne dopušča več tako fizične igre. Spremenilo se je sojenje, ki tega ne dopušča. Tudi mentaliteta ekip se je spremenila. V zadnjih dvajsetih letih se dela na tem, da se na tekmi doseže čim več košev. Ni več pozicijske igre, sve je bolj odprto, veliko se zanaša na met," je še videl Pippen, ki je prepričan, da je ekipa Chicaga iz sezone 1995/1996, ko je redni del končala z 72 zmagami in le desetimi porazi najboljša vseh časov. 

Boljša tudi od tiste sijajne ekipe Golden State Warriorsov iz leta 2016, ki je pretrpela med sezono le devet porazov. "Če bi primerjali obe moštvi in ju skušali na daljavo spraviti na tekmo, potem bi odločala pravila. Steph Curry in druščina bi težko igrali v devetdesetih, ko je na tekmo padlo 70, 75, morda 80 točk. Dandanes je to preprosto nemogoče." Njegov (slab) odnos z najboljšim košarkarjev vseh časov Michaelom Jordanom je bolj ali manj vsem znan. Ne glede na to, je vprašanje o njunem odnosu vselej aktualno ... 

"Nikoli si nisva bila zares blizu. Izven parketa se nisva družila. A ko sva bila skupaj na igrišču, naju je krasila odlična kemija. Tako je to v profesionalizmu," je Marci še zaupal Američan ter dodal, da na prste ene roke lahko našteje posameznike s katerimi je ohranil odnose po karieri. 

Nikola Jokić in Luka Dončić med reprezentančno tekmo.
Nikola Jokić in Luka Dončić med reprezentančno tekmo. FOTO: Profimedia

"Tako je to v življenju." Pippen je z veseljem komentira, bolje rečeno špekuliral, kako bi se v njegovi eri znašla evropska superzvezdnika Nikola Jokić in Luka Dončić. "Milo rečeno precej težje bi jima bilo, kot se sedaj. Imela bi obilo težav. Ne verjamem, da bi tako dominirala." 

Nikola Jokić in Luka Dončić na tekmi lige NBA.
Nikola Jokić in Luka Dončić na tekmi lige NBA. FOTO: Profimedia

Takrat se je igrala namreč drugačna košarka. Tudi med rednim delom tekme niso bile "revijalne", kot je v večini primerov v današnjem času ... "Igralo se je presing po celem igrišču. Mislite, da bi Luka Dončić tako z lahkoto prenašal žogo čez polovico? Prepričan sem, da ne. Podobno velja za Jokića, ki se gotovo ne bi tako z lahkoto sprehajal po igrišču in delal kar bi želel."   

košarka pippen donbčić jokić
KOMENTARJI (9)

DIKLOVE
26. 09. 2025 13.18
V tistih casih so domenirali akrobati, danes pa profesionalci.
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
26. 09. 2025 13.17
Ti stari igralci imajo nostalgijo, kot jo imamo vsi. Vsi trdimo da je bilo včasih boljše kot je danes. Tudi naši starši in stari starši govorijo tako in verjetno so tako govorili tudi prastarši. Pač to je to, ko pogrešaš nekaj kar verjetno niti ni bilo tako dobro ali dominantno. Včasih sem v oblake koval Dražena Petroviča, pa je po vsej verjetnosti Luka 3x boljši od njega. Tudi Jordana smo ustoličili za najboljšega, pa tudi tu dvomim če ni Luka že boljši.
ODGOVORI
0 0
UzivatiJeTreba
26. 09. 2025 12.46
+2
Različna obdobja je nehvaležno primerjati, vendar pa gre razvoj ponavadi naprej in ne nazaj. Prehrana, priprave, regeneracija, strategija s pomočjo računalniških programov ... vse je bolj izpopolnjeno za maksimalen učinek in težko dvomim, da se ne bi zmogla prilagoditi tudi na tisto obdobje košarke. Večji problem bi bil verjetno zgolj sociološki kot pri Draženu in ostalih Evropejcih v 90. letih, katere so načrtno omejevali in dajali na stranski tir.
ODGOVORI
2 0
UzivatiJeTreba
26. 09. 2025 12.52
+1
Pozabil sem še dodati, da je očitno Pippnova mentaliteta še vedno iz tistih časov. Če ne bi bila belopolta Evropejca, bi bil verjetno tiho. Očitno jih zelo boli, tako kot sodnike v NBA, zato tudi dopuščajo tako grobo igro na Luko.
ODGOVORI
2 1
Sandx
26. 09. 2025 12.45
Ni sans niti 10 min….poskodovan!!!
ODGOVORI
0 0
Bagzii
26. 09. 2025 12.37
+0
Tu gre pač za nostalgijo starih igralcev. S takšno igro bi dominirala brez vprašanj. Če bi se dejansko razvijala v 60ih 70ih in igrala v 80ih samo tu je vprašanje.
ODGOVORI
1 1
RichPiana
26. 09. 2025 12.37
+2
On pa isto, ce bi bil brez Jordana.
ODGOVORI
3 1
dinozaver79
26. 09. 2025 11.55
+2
Se ne strinjam, mislim da bi bila v tistih casih se bolj dominantna
ODGOVORI
3 1
