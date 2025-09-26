Dončić in (ali) Jokič v 90. tih letih ne bi dominirala

Nekdanji ameriški košarkarski zvezdnik Scottie Pippen se je v ZDA vnovič znašel v središču pozornosti. Tokrat zato, ker je v ekskluzivnem pogovoru za špansko Marco komentiral tudi zvezdnika moderne dobe v ligi NBA Slovenca Luka Dončića in Srba Nikolo Jokića.

Scottie Pippen je brez dvoma eno najodmevnejših imen v zgodovini lige NBA. V zadnjem desetletju prejšnjega stoletja je kraljeval v košarkarski ligi NBA skupaj z Michaelom Jordanom in Dennisom Rodmanom ter se z njima in Chicago Bulls veselil kar šestih naslovov prvaka. Leta 1992 je bil na olimpijskih igrah v Barceloni tudi član takrat opevanega zlatega košarkarskega Dream Teama.

Pippen, ki slavi prehod v šesto desetletje svojega življenja, redko stoji pod sojem žarometov novinarskih kamer in je pregovorno ne rad v družbi sedme sile. Je pa Američan že nekaj dni v Evropi. Pippen se ta hip mudi v Španiji in madridska Marca je izkoristila pravi trenutek za ekskluzivni intervju.

Scottie Pippen

V njem je razkril veliko zanimivega iz osebnega življenja, novinarja znanega madridskega športnega časnika pa je še najbolj prevzelo njegovo razmišljanje o evropski košarki, natančneje najboljših košarkarjev stare celine. Predvsem tistih, ki se dokazujejo onstran velike luže.

Na vprašanje, če lahko primerja tedanjo košarko in sedanjo v ligi NBA, je bil 60-letni Pippen neposreden ... "Težko je to primerjati. Zdi se mi skoraj nemogoče. Vse je bilo drugače takrat. Začenši sojenje, promocija, tudi igralci so drugačni. Večji, hitrejši, močnejši," je opazil Scottie Pippen.

Prepričan je, da je bila košarka v ligi NBA konec osemdesetih in v začetku devetdesetih let precej bolj fizična. "To je bilo najbolj fizično obdobje v zgodovini lige sploh," je prepričan nekdanji serijski "osvajalec" laskavega prstana.



Scottie Pippen in Michael Jordan

"Moderna košarka ne dopušča več tako fizične igre. Spremenilo se je sojenje, ki tega ne dopušča. Tudi mentaliteta ekip se je spremenila. V zadnjih dvajsetih letih se dela na tem, da se na tekmi doseže čim več košev. Ni več pozicijske igre, sve je bolj odprto, veliko se zanaša na met," je še videl Pippen, ki je prepričan, da je ekipa Chicaga iz sezone 1995/1996, ko je redni del končala z 72 zmagami in le desetimi porazi najboljša vseh časov.

Boljša tudi od tiste sijajne ekipe Golden State Warriorsov iz leta 2016, ki je pretrpela med sezono le devet porazov. "Če bi primerjali obe moštvi in ju skušali na daljavo spraviti na tekmo, potem bi odločala pravila. Steph Curry in druščina bi težko igrali v devetdesetih, ko je na tekmo padlo 70, 75, morda 80 točk. Dandanes je to preprosto nemogoče." Njegov (slab) odnos z najboljšim košarkarjev vseh časov Michaelom Jordanom je bolj ali manj vsem znan. Ne glede na to, je vprašanje o njunem odnosu vselej aktualno ...

"Nikoli si nisva bila zares blizu. Izven parketa se nisva družila. A ko sva bila skupaj na igrišču, naju je krasila odlična kemija. Tako je to v profesionalizmu," je Marci še zaupal Američan ter dodal, da na prste ene roke lahko našteje posameznike s katerimi je ohranil odnose po karieri.

Nikola Jokić in Luka Dončić med reprezentančno tekmo.

"Tako je to v življenju." Pippen je z veseljem komentira, bolje rečeno špekuliral, kako bi se v njegovi eri znašla evropska superzvezdnika Nikola Jokić in Luka Dončić. "Milo rečeno precej težje bi jima bilo, kot se sedaj. Imela bi obilo težav. Ne verjamem, da bi tako dominirala."

Nikola Jokić in Luka Dončić na tekmi lige NBA.

Takrat se je igrala namreč drugačna košarka. Tudi med rednim delom tekme niso bile "revijalne", kot je v večini primerov v današnjem času ... "Igralo se je presing po celem igrišču. Mislite, da bi Luka Dončić tako z lahkoto prenašal žogo čez polovico? Prepričan sem, da ne. Podobno velja za Jokića, ki se gotovo ne bi tako z lahkoto sprehajal po igrišču in delal kar bi želel."