Košarka

Dončić in Antetokounmpo po vročem dvoboju združila moči

Milwaukee, 16. 11. 2025 06.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Na tekmi med Bucksi in Lakersi sta bila v središču pozornosti Giannis Antetokounmpo in Luka Dončić, slednji pa se je po koncu tekme s soigralci razveselil zmage z izidom 95:119. Njegovo razpoloženje so nato za nekaj trenutkov pokvarili sodniki, situacijo pa je rešil grški zvezdnik.

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo
Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo FOTO: Profimedia

Luka Dončić je obračun sklenil z 41 točkami, Giannis Antetokounmpo pa se je z 32 točkami in 10 skoki podpisal pod dvojni dvojček. Omenjena sta poskrbela za številne odlične individualne akcije, nekajkrat pa tudi drug drugega pokrivala v obrambi. Tako je bilo tudi v tretji četrtini, tik za tem, ko je slovenski košarkarski as dva zaporedna napada zaključil z izjemnima trojkama.

Antetokounmpo je nato na drugi strani izsilil osebno napako Dončića, s čimer se slednji ni strinjal. Grk je imel na voljo dva prosta meta, prvega zgrešil za las, pri drugem pa zgrešil cel obroč. "Žoga ne laže," je zakričal Dončić in dal s tem jasno vedeti, da po njegovem mnenju ni storil osebne napake.

Preberi še Dončić z 41 točkami Lakerse popeljal do visoke zmage nad Bucksi

Dončić je na to odločitev sodnikov hitro pozabil, tudi na račun visoke prednosti, zaradi katere mu je lahko trener JJ Redick v končnici tekme namenil nekaj počitka. V igro je za slabih pet minut vstopil mladi Adou Thiero in se na svojem debiju v Ligi NBA proslavil z odličnim zabijanjem.

Jezerniki so po koncu tekme stopili do sodnikov in prosili za žogo, ki bi jo 21-letni debitant vzel kot spomin na prve točke med košarkarsko elito, delivci pravice pa je niso želeli izročiti. V pogovor z njimi se je po tem, ko so ostali soigralci obupali, vključil Dončić, a bil pri tem neuspešen. Stvari je v svoje roke nato vzel Antetokounmpo, brez besed pograbil žogo in jo izročil Slovencu, ki se je zvezdniku Bucksov s trepljajem po telesu zahvalil za njegovo potezo.

