Dončić in druščina doma gostijo drugo najslabšo ekipo lige

Jezerniki so z gostovanja pri najslabši ekipi lige odšli z zmago 137:130. Košarkarji Indiana Pacers so nudili dober odpor, a nazadnje vendarle klonili proti favoriziranim košarkarjem iz mesta angelov. Na zmagi je največji pečat znova pustil Luka Dončić, ki je znova navduševal s strelsko formo. Slovenski as se je podpisal pod 43 točk, tem pa je dodal še šest skokov in sedem podaj. Na zadnjih šestih tekmah Ljubljančan v povprečju dosega več kot 40 točk, kar je pred njim nazadnje uspelo legendarnemu Michaelu Jordanu davnega leta 1986.