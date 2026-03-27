Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić in druščina doma gostijo drugo najslabšo ekipo lige

Los Angeles, 27. 03. 2026 21.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Košarkarje Los Angeles Lakers ponoči čaka nova domača tekma v ligi NBA. Tokrat v goste prihaja ekipa Brooklyn Nets, ki se lahko "pohvali" z drugim najslabšim rezultatskim izkupičkom v prvenstvu. Varovanci JJ-a Redicka si bodo prizadevali nadaljevati izvrstno formo, ki jih krasi v zadnjem obdobju. Na zadnjih 11 tekmah so vpisali kar 10 zmag in zgolj en poraz.

Dončić v družbi Jordana: na zadnjih šestih tekmah ima povprečje + 40

Jezerniki so z gostovanja pri najslabši ekipi lige odšli z zmago 137:130. Košarkarji Indiana Pacers so nudili dober odpor, a nazadnje vendarle klonili proti favoriziranim košarkarjem iz mesta angelov. Na zmagi je največji pečat znova pustil Luka Dončić, ki je znova navduševal s strelsko formo. Slovenski as se je podpisal pod 43 točk, tem pa je dodal še šest skokov in sedem podaj. Na zadnjih šestih tekmah Ljubljančan v povprečju dosega več kot 40 točk, kar je pred njim nazadnje uspelo legendarnemu Michaelu Jordanu davnega leta 1986.

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers
FOTO: AP

Varovanci JJ-a Redicka so se zasidrali na tretjem mestu zahodne konference. Za drugouvrščenim San Antoniem imajo skorajda neulovljivih osem zmag zaostanka, pred Phoenixom, ki zaseda sedmo mesto, ki ne vodi neposredno v končnico, pa imajo zmago manj prednosti. Lakersi imajo tako do konca rednega dela jasno misijo: obdržati trenutno tretje mesto in si izboriti najboljše možno izhodišče v končnici severnoameriške lige NBA. Pred njimi bodo ponoči stali košarkarji druge najslabše ekipe v prvenstvu Brooklyn Nets, ki so, tako kot Indiana, že odpisani v boju za preboj med najboljšo deseterico.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
27-letnici je srce zastalo med spanjem, partner ji je rešil življenje
Barcelona: pripravite se na višje stroške potovanja
Zgodba, ki je razkrila globljo resnico o razpadajočem zakonu
Deset otrok, en dom in nešteto težav
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Rocky 3
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615