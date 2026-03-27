Dončić in druščina doma gostijo drugo najslabšo ekipo lige

Jezerniki so z gostovanja pri najslabši ekipi lige odšli z zmago 137:130. Košarkarji Indiana Pacers so nudili dober odpor, a nazadnje vendarle klonili proti favoriziranim košarkarjem iz mesta angelov. Na zmagi je največji pečat znova pustil Luka Dončić, ki je znova navduševal s strelsko formo. Slovenski as se je podpisal pod 43 točk, tem pa je dodal še šest skokov in sedem podaj. Na zadnjih šestih tekmah Ljubljančan v povprečju dosega več kot 40 točk, kar je pred njim nazadnje uspelo legendarnemu Michaelu Jordanu davnega leta 1986.
Varovanci JJ-a Redicka so se zasidrali na tretjem mestu zahodne konference. Za drugouvrščenim San Antoniem imajo skorajda neulovljivih osem zmag zaostanka, pred Phoenixom, ki zaseda sedmo mesto, ki ne vodi neposredno v končnico, pa imajo zmago manj prednosti. Lakersi imajo tako do konca rednega dela jasno misijo: obdržati trenutno tretje mesto in si izboriti najboljše možno izhodišče v končnici severnoameriške lige NBA. Pred njimi bodo ponoči stali košarkarji druge najslabše ekipe v prvenstvu Brooklyn Nets, ki so, tako kot Indiana, že odpisani v boju za preboj med najboljšo deseterico.
