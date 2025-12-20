Dončić in druščina gostujejo pri predzadnjih Clippersih

Vse drugo kot zmaga Lakersov bi bilo veliko presenečenje. Moštvo Luke Dončića je na zadnji tekmi proti Utahu doseglo kar 143 točk, kar je rekord v letošnji sezoni lige NBA. Ljubljančan je znova blestel na parketu, vknjižil je 45 točk in za nov trojni dvojček dodal še 14 podaj in 11 skokov. Trojnemu dvojčku se je približal tudi LeBron James.
Če Jezernikom v boju za končnico zaenkrat kaže odlično in trenutno zasedajo četrto mesto na lestvici zahodne konference, se Clippersi nahajajo pri samem dnu. V zadnjem mesecu so nanizali kar enajst porazov in le dve zmagi. Doma niso zmagali vse od noči na 1. november in tudi tokrat se jim ne pripisuje prav veliko možnosti za slavje.
