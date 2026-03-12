Dončić in druščina lovijo četrto v nizu

Jezerniki so pred gostovanjem v Chicagu premagali Minnesoto Timberwolves s 120:106 in tretjo zaporedno ztmago. Luka Dončić je dosegel trojni dvojček z 31 točkami, 11 asistencami in 11 skoki, prav toliko točk je k zmagi prispeval tudi Austin Reaves.
Pri jezernikih je še tretjo tekmo zapovrstjo manjkal 41-letni LeBron James (poškodba komolca), a se to na parketu ni poznalo. Lakers so na Dončićevih in Reavesovih krilih dobili še tretjo tekmo zapovrstjo, na lestvici pa po izkupičku 40 zmag in 25 porazov ujeli Minnesoto. James je vprašljiv tudi za tekmo z biki.
Pred obema je Houston (40-24), daleč pred vsemi na zahodu pa sta Oklahoma (51-15) in San Antonio (48-17).
Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls
