Košarka

Dončić in druščina lovijo četrto v nizu

Los Angeles, 12. 03. 2026 20.49 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Chicago Bulls - Los Angeles Lakers

Košarkarji Los Angeles Lakers gostujejo v Chicagu. Jezerniki so pred dnevi zabeležili šesto zmago na zadnjih sedmih tekmah, biki pa so po podaljšku v San Franciscu premagali oslabljeno zasedbo Golden Stata s 130:124. Luka Dončić je na zadnji tekmi dosegel trojni dvojček z 31 točkami, 11 asistencami in 11 skoki.

Jezerniki so pred gostovanjem v Chicagu premagali Minnesoto Timberwolves s 120:106 in tretjo zaporedno ztmago. Luka Dončić je dosegel trojni dvojček z 31 točkami, 11 asistencami in 11 skoki, prav toliko točk je k zmagi prispeval tudi Austin Reaves.

Preberi še Nikola Jokić prijatelja Luko Dončića in Vlatka Čančarja gostil v spodnji majici

Pri jezernikih je še tretjo tekmo zapovrstjo manjkal 41-letni LeBron James (poškodba komolca), a se to na parketu ni poznalo. Lakers so na Dončićevih in Reavesovih krilih dobili še tretjo tekmo zapovrstjo, na lestvici pa po izkupičku 40 zmag in 25 porazov ujeli Minnesoto. James je vprašljiv tudi za tekmo z biki.

Luka Dončić
Luka Dončić
FOTO: AP

Pred obema je Houston (40-24), daleč pred vsemi na zahodu pa sta Oklahoma (51-15) in San Antonio (48-17).

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Chicago Bulls

košarka nba lakers dončić

