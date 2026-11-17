Luka Dončić nadaljuje izjemne predstave v začetku sezone v ligi NBA. Na treh tekmah minulega tedna je dosegel 32, 32 in 43 točk ter Los Angeles Lakers pomagal do osme zaporedne zmage. Na gostovanju pri Phoenixu je ob 43 točkah prispeval še tri skoke in devet podaj.

Intervjuvala je vse največje zvezdnike, a ko ji je nasproti Dončić, ji kolena klecnejo

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Dončić je v letošnji sezoni mejo 40 točk presegel že sedmič in s povprečjem 39 točk na tekmo ostaja eden glavnih kandidatov v boju za naziv najkoristnejšega igralca lige (MVP). Naslednji izziv za košarkarje iz mesta angelov je ekipa Charlotte Hornets, ki je v trinajstih tekmah zabeležila štiri zmage. Jezerniki se po seriji štirih zaporednih gostovanj vračajo v domačo Crypto.com Areno.

Izid, liga NBA, redni del:

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets