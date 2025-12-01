Svetli način
Košarka

Dončić in druščina lovijo osmo v nizu

Los Angeles, 01. 12. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 22 minutami

Maj kot 24 ur po tekmi in zmagi proti ekipi New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakerse čaka nov izziv v ligi NBA. Domača tekma s Phoenix Sunsi. Luka Dončić je ob uspehu proti pelikanom dosegel 34 točk, dvanajst skokov in sedem asistenc. To je bila sedma zaporedna zmaga košarkarjev iz mesta angelov in Dončićeva šesta tekma zapovrstjo z najmanj 30 točkami. Jezerniki imajo priložnost, da pozitivno serijo še povečajo, saj jih čaka domača tekma z ekipo Phoenix Suns.

Luka Dončić in Rui Hačimura
Luka Dončić in Rui Hačimura FOTO: Profimedia

Luka Dončić in soigralci so po sedmi zmagi v nizu ostali na drugem mestu zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 15-4. Na vrhu so košarkarji Oklahome (20-1), ki so proti Portlandu dosegli že 12. zaporedno zmago. 

Naslednji dvoboj Los Angeles Lakers čaka že v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Phoenix Suns. Pri jezernikih sta na zadnji tekmi manjkala LeBron James in Marcus Smart, po poročanju ESPN-ja, pa naj bi se vsaj en vrnil v ekipo za tekmo proti Phoenixu. 

Luka Dončić je glavni favorit za osvojitev naziva MVP

"Odlična kemija vlada v slačilnici. Niz zmag jo samo še utrjuje. Krasi nas dobro vzdušje in v takšnem razpoloženju se z veseljem vračamo na parket, čeprav si tekme sledijo druga za drugo," je za ESPN dejal Rui Hačimura, ki pričakuje, da bodo proti Phoenixu od prve minute s pravim pristopom. 

"To je vselej pomembno. Če tekmo odpremo na pravi način, je v nadaljevanju lažje. Spoštujemo vse tekmece, toda zavedamo se naših sposobnosti. Pomaga dejstvo, da imamo za sabo serijo zmag, ki še utrjuje samozavest," je pred tekmo s Phoenixom zaključil Rui Hačimura.

Luka Dončić je glavni favorit za osvojitev naziva MVP

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
01. 12. 2025 18.40
in ja, prenosa te tekme žal jjutri zjutraj ne bo na Športkanalu (SK1); pa tako se hvalijo operaterji.. das so podpisali pogodbo za prenose NBA tekem. kjde je torej problem ? A so honorajri slovenskih komentatorjev preveč za telekomunikacijske operaterje ? Saj imamo naročnine sicer, pa utakmice. net- samo za tiste, ki jih nimajo, pa plačujejo RTV naročnino in prispoevek operaterjem v naročninah. Taboljše tekme bi res lahko prenašali za ta denar, ki vam ga plačujemo z naročnino. Ne gledam balkan pink scena programov in Co. En konkrete športni program NBA basketa tudi pred play offom bi pa lahko zagotovili. Se spodobi.
ODGOVORI
0 0
asdr
01. 12. 2025 18.34
+1
Spet tale. Poglejmo...Napadel ga je prejšnjič. Bugatti ni njegov. Vrni se v blok. Vse tole te bo drago stalo. Slovenci so fouš. Sem pisal...siti so ga. Vrni se v blok. Sedaj pa ima. Zadnjič. Da. ....Preveč denarja je to za mladega fanta. Preveč se ven mečeš. Pisal sem...umiri se. Vrni se v blok. Prejšnjič bil z taperjem snoop. Folk nima za položnice. 42 mio Američanom.je ukinil bone.za hrana. To je realnost. Da....Vrni se v blok. Mir daj. Siti smo te. Vsak dan tole. Ima avto za 2 mio. Spectre je trebal kupiti. Vse tekme ste izgubili. Pojma nimate. A folk nima za položnice. Folk v blok. Sošolci mu za bus nimajo. Umiri se. Vrni se v blok. Zadnjič !!! Luka Dončić se je spet zredil in kot ste lahko videli na tekmi proti Nemčiji ni bil več niti najmanj fit. Očitno je spet začel z nešportnim življenjem in enostavno nima dovolj mentalne moči vztrajati pri discipliniranem treniranju in prehranjevanju. Spet so ga premamili ćevapi in pivo. Pred kakšnim mesecem, ko je objavil tiste fotografije s fitnes treninga, takrat je res bil fit, videle so se mu mišice na rokah, v trebuhu in prsih je bil vitek, obraz je imel drobnejši opazno. Da z njim spet ni v redu sem posumil po fotografijah s podpisa pogodbe z Los Angelesa in pozneje z New Yorka. Na tekmi z Nemčijo pa je spet okroglolični Luka, širok v trebuhu, na rokah mu mišice prekriva salo. Spet tak mehek, zrejeni Luka Dončić. Spet nima moči v zadnji četrtini, pet ga zmanjka, spet diha na škrge. Nič ne bo iz njegovega NBA prstana, p0redvidevam naslednji scenarij. Dve leti bo igral v Lakersih, slednji se bodo mogoče enkrat uvrstili v končnico in izpadli v prvem ali najpozneje v drugem krogu. Potem ga bodo prodali v kakšen Memphis, pa še kakšno leto pri Pelicansih, nato Olimpiakos, Olimpija in na koncu Savinjski Hopsi pri štiridesetih s 145 kg. Škoda, imel je potencial. Da. Drugi otrok. Njene sošolke prelagajo police v merkator in mango btc. Dobro si se preskrbela. V Srbiji jih učijo...zlati fant...najpomembnejše je da imaš otroka s športnikom. Nasedel si Luka. Preveć si naiven. Življenje ni pesmica. Ti jasno !!! Servis za ta avto je 25.000 eur. Ljubljana beton. Nikomur v Ljubljana ni do smeha. Ti jasno. Nikomur.
ODGOVORI
2 1
