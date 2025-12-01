Dončić in druščina lovijo osmo v nizu

Luka Dončić in soigralci so po sedmi zmagi v nizu ostali na drugem mestu zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 15-4. Na vrhu so košarkarji Oklahome (20-1), ki so proti Portlandu dosegli že 12. zaporedno zmago.
Naslednji dvoboj Los Angeles Lakers čaka že v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Phoenix Suns. Pri jezernikih sta na zadnji tekmi manjkala LeBron James in Marcus Smart, po poročanju ESPN-ja, pa naj bi se vsaj en vrnil v ekipo za tekmo proti Phoenixu.
"Odlična kemija vlada v slačilnici. Niz zmag jo samo še utrjuje. Krasi nas dobro vzdušje in v takšnem razpoloženju se z veseljem vračamo na parket, čeprav si tekme sledijo druga za drugo," je za ESPN dejal Rui Hačimura, ki pričakuje, da bodo proti Phoenixu od prve minute s pravim pristopom.
"To je vselej pomembno. Če tekmo odpremo na pravi način, je v nadaljevanju lažje. Spoštujemo vse tekmece, toda zavedamo se naših sposobnosti. Pomaga dejstvo, da imamo za sabo serijo zmag, ki še utrjuje samozavest," je pred tekmo s Phoenixom zaključil Rui Hačimura.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.