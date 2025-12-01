Dončić in druščina lovijo osmo v nizu

Maj kot 24 ur po tekmi in zmagi proti ekipi New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakerse čaka nov izziv v ligi NBA. Domača tekma s Phoenix Sunsi. Luka Dončić je ob uspehu proti pelikanom dosegel 34 točk, dvanajst skokov in sedem asistenc. To je bila sedma zaporedna zmaga košarkarjev iz mesta angelov in Dončićeva šesta tekma zapovrstjo z najmanj 30 točkami. Jezerniki imajo priložnost, da pozitivno serijo še povečajo, saj jih čaka domača tekma z ekipo Phoenix Suns.

Luka Dončić in Rui Hačimura FOTO: Profimedia icon-expand

Luka Dončić in soigralci so po sedmi zmagi v nizu ostali na drugem mestu zahodne konference z razmerjem zmag in porazov 15-4. Na vrhu so košarkarji Oklahome (20-1), ki so proti Portlandu dosegli že 12. zaporedno zmago.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Naslednji dvoboj Los Angeles Lakers čaka že v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Phoenix Suns. Pri jezernikih sta na zadnji tekmi manjkala LeBron James in Marcus Smart, po poročanju ESPN-ja, pa naj bi se vsaj en vrnil v ekipo za tekmo proti Phoenixu.

"Odlična kemija vlada v slačilnici. Niz zmag jo samo še utrjuje. Krasi nas dobro vzdušje in v takšnem razpoloženju se z veseljem vračamo na parket, čeprav si tekme sledijo druga za drugo," je za ESPN dejal Rui Hačimura, ki pričakuje, da bodo proti Phoenixu od prve minute s pravim pristopom.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"To je vselej pomembno. Če tekmo odpremo na pravi način, je v nadaljevanju lažje. Spoštujemo vse tekmece, toda zavedamo se naših sposobnosti. Pomaga dejstvo, da imamo za sabo serijo zmag, ki še utrjuje samozavest," je pred tekmo s Phoenixom zaključil Rui Hačimura.