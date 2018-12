Dončić in druščina na 'obisku' pri prvakih

Luka Dončić, ki je bil doma v Sloveniji razglašen za najboljšega športnika iztekajočega se leta, je zadnjo tekmo rednega dela Lige NBA proti ekipi Los Angeles Clippers končal z 32 točkami, petimi asistencami, štirimi skoki in štirimi ukradenimi žogami, kar je njegov najboljši dosežek v tej statistični kategoriji. DeAndre Jordan je imel pri Dallasu, ki je izgubil četrtič po vrsti, na koncu 22 skokov in 11 točk. Dončić, ki se je letos kot tretji izbor nabora pridružil Dallasu, je prvič v severnoameriški ligi NBAna eni tekmi vpisal 32 točk. To je njegova druga tekma v ligi NBA, na kateri je zbral trideset točk ali več. Prvič je takšno tekmo uprizoril 29. oktobra proti San Antoniu, ko jih je dal 31.

Dončić je postavil nov zgodovinski mejnik, postal je šele drugi najstnik s takšnim statističnim dosežkom v ligi NBA, pred njim je to leta 2003 uspelo LeBronu Jamesu. Ljubljančan je dosegel 20 ali več točk na 16 tekmah v tej sezoni, njegovi premierni v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Na gostovanju pri aktualnih prvakih lige v Oaklandu bodo morali telički odigrati morda celo najboljšo tekmo v tej sezoni, saj je Golden State ujel pravi ritem in ruši vse pred sabo. "Verjamem, da bomo sproščeni. Nimamo kaj izgubiti. Vemo, da prihajamo na domače dvorišče prvakov in zavedamo se, da potrebujemo mali čudež za zmago. Verjamemo v dobro tekmo," je pred gostovanjem v Oaklandu ameriškim novinarjem povedal trener Dallasa Rick Carlisle.