Dončić in druščina peti favoriti za naslov na košarkarskem SP

"Če ignoriramo šokanten poraz proti Poljski v četrtfinalu evropskega prvenstva 2022, je imel Luka Dončić najbolj gladek prehod v reprezentančno košarko. Lahko ste prepričani, da bo avgusta in septembra spet listal po knjigah rekordov in poskušal najti prejšnje strelske rekorde in rekordne trojne dvojčke. Dejstvo, da je Japonska izbrala Slovenijo za igranje na Okinavi, govori o tem, kolikšen ugled imajo slovenski fantje po svetu," so zapisali pri Fibi.

Ta sicer za zdaj največ možnosti za naslov pripisuje Združenim državam Amerike, sledijo pa Španija, ki je prva na uradni svetovni lestvici, Francija in Avstralija.