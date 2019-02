Dončić in druščina proti 'vročemu' Denverju

Dallas bo po tekmovalnem premoru gostil Denver Nuggets. Gostje so druga ekipa zahodnega dela konferenca. Srb Nikola Jokić in druščina so v dobri formi in bodo brez dvoma trd tekmec za Teksašane. "Tekme po daljšem tekmovalnem odmoru so vselej nepredvidljive. Verjamem, da smo med pavzo dobro trenirali, se regenerirali in imeli tudi več časa za trening, kar nam je bilo v pomoč, saj imamo kopico novih igralcev. Imeli smo tudi dovolj priložnosti za pripravo na Denver, ki je, to vsi vemo zares odlična ekipa in zasluženo pri vrhu loge Igramo doma in smo prepričani v dobro tekmo," je med drugim za ESPN pred dvobojem z odličnim Denverjem povedal strateg Teksašanov Rick Carlisle, ki je na vprašanje, če kaj posebnega pripravlja za 24-letnega Jokićadiplomatsko odgovoril, kratko in jedrnato."Denver nikakor ni samo Nikola Jokić. Daleč od tega, je pa res, da se okoli njega veliko dogaja, ko je v igri."