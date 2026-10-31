Lakersi zapravili ogromno prednost, Dončić že pri 35 točkah (90:80)*

Lakersi so v San Franciscu hitro prevzeli pobudo. Luka Dončić je bil po izpuščenem mestnem derbiju s Clippersi razpoložen že v uvodnih minutah in imel še pred koncem prve četrtine na računu 17 točk ter pet podaj, zadel je tudi štiri trojke. Gostje so uvodnih 12 minut končali s kar 23 točkami naskoka.

Toda sledil je popoln preobrat. Golden State je drugo četrtino dobil z 38:15, povsem enakim izidom kot pred tem Los Angeles prvo. Prednost jezernikov je tako v naslednjih 12 minutah v celoti skopnela, moštvi pa sta na odmor odšli poravnani pri 53:53.

Moštvi sta se srečali že ob odprtju sezone, ko so Lakersi v domači dvorani slavili s 127:105. Dončić je takrat prispeval 28 točk. Prvi dvoboj je odmeval tudi zaradi besed novinca Golden Stata Yaxla Lendeborga, ki je po tekmi ostro kritiziral Dončićevo pritoževanje sodnikom in dejal, da je izgubil spoštovanje do slovenskega zvezdnika.

Lakersi so pred novim medsebojnim obračunom zbrali štiri zmage na petih tekmah, Golden State pa dve.