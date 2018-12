Dončić in druščina vnovič proti Oklahomi

Ljubljančan Luka Dončić iz dneva v dan postavlja nove mejnike v ligi NBA . Potem ko je pred dnevi postal prvi devetnajstletnik, ki je na eni tekmi zadel sedem trojk, je zdaj še prvi novinec v zadnjih 30 letih v ligi NBA , ki ima na zadnjih dvajsetih tekmah pred novim letom povprečje preko 20 doseženih točk na tekmo. Slovenec zanj sanjsko leto 2018 končuje s povprečjem 19,6 točke, 6,5 skoka in 5,1 podaje. V uvodnih 34 tekmah sezone je na parketu 32,5 minut, njegov met iz igre je 43,7-odstoten, trojke meče 37,1-odstotno, proste mete pa 75,5%. Blestel je tudi na zadnji tekmi proti Oklahomi , ko je bil vnovič prvi strelec svoje ekipe. Dallas se bo v dveh dneh še drugič pomeril z Oklahomo . Telički so doma tesno slavili, na gostovanju pa jih čaka še bolj zahtevno delo.

V napeti končnici so imeli gostitelji tudi obilo športne sreče, da so se veselili nove zmage. Potem ko je Dallas v vodil večji del tekme, so gostje v zadnji četrtini izenačili na 86 točki in prevzeli pobudo ter si v končnici priigrali šest točk naskoka. Blestel je predvsem Paul George, ki je dosegel kar 36 točk. "Imeli smo srečo, saj Russell Westbrook ni imel svojega strelskega večera. Poznam ga in nikakor se ne veselim obračuna v Oklahomi," je posredno kompliment tekmecu izrekel trener Dallasa Rick Carlisle. "Zavedam se, da nas v Oklahomi čaka povsem drugačna, še veliko bolj zahtevna tekma. Verjamem, da bomo imeli odgovor na igro gostiteljev," je pred tekmo dejal trener Dallasa. Ekipi bosta namreč le zamenjali dvorano in se na povratni tekmi "udarili" v Oklahoma Cityju, Carlisle pa pričakuje še en zelo napet obračun.