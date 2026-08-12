Dončić in druščina dobili nove lastnike: Luka se veseli novega začetka

V mestu angelov se menjave vodstva vrstijo kot po tekočem traku. Lani je franšizo za 10 milijard dolarjev prevzel Mark Walter , ki pa očitno kmalu ne bo več lastnik 17-kratnih prvakov. Kar 12 milijard dolarjev bosta za prevzem Lakersov odštela ameriška poslovneža Josh Kushner in Bob Iger . "Kot dolgoletna navdušenca lige NBA sva izjemno počaščena, da sva dobila priložnost postati skrbnika Los Angeles Lakersov, ene najbolj ikoničnih športnih franšiz na svetu. Do vodenja in vizije Jerryja in Jeanie Buss gojiva neizmerno spoštovanje. Naša dolgoročna zaveza je graditi na teh temeljih, tekmovati na najvišji ravni ter služiti tej izjemni ekipi, njenim navijačem in mestu Los Angeles," sta ob novici zapisala poslovneža.

S prestola se tako poslavlja Walter, ki je bil ustoličen lanskega oktobra: "Lastništvo Los Angeles Lakersov je bilo ena največjih časti v mojem življenju. Šlo je za izjemno naložbo, vendar bom s seboj odnesel predvsem skupnost, navijače in mesto, ki to ekipo obravnava kot družino. Hvaležen sem Jeanie Buss, družini Buss, igralcem in zaposlenim, da so me sprejeli v to poglavje. Lakersi pripadajo Los Angelesu in trdno verjamem, da je najboljše zanje še pred njimi."

Svoje je dodal tudi Luka Dončić, ki je po slovesu LeBrona Jamesa postal obraz ekipe iz mesta angelov. "Biti član Lakersov mi pomeni vse in veselim se vrnitve na igrišče ter tega, da v Los Angeles pripeljem naslov prvaka. V zadnjih nekaj letih sem se navadil velikih sprememb, vendar vem, da ne glede na to, kaj se zgodi, potencial te ikonične franšize nima meja. Veselim se srečanja z Joshem in Bobom, da bomo lahko skupaj začeli graditi nekaj posebnega v Los Angelesu," je povedal slovenski superzvezdnik, ki se mu obeta ena prelomnih sezon v karieri.