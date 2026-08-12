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Košarka

Dončić in druščina dobili nove lastnike: Luka se veseli novega začetka

Los Angeles, 12. 08. 2026 21.54 pred 5 urami 2 min branja 27

Avtor:
Lu.M
Center Lakersov Jaxson Hayes in Luka Dončić

Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers našega Luke Dončića bo kmalu dobila nova lastnika. To bosta postala ameriška poslovneža Josh Kushner in Bob Iger, ki bosta za ekipo jezernikov odštela vrtoglavih 12 milijard dolarjev, kar je enako nekaj čez 10 milijard evrov. Z rekordnim nakupom bosta postala lastnika druge najtrofejnejše franšize v ligi NBA. Na novo spremembo garniture pri jezernikih se je odzval tudi Dončić.

Josh Kushner
Josh Kushner
FOTO: Profimedia

V mestu angelov se menjave vodstva vrstijo kot po tekočem traku. Lani je franšizo za 10 milijard dolarjev prevzel Mark Walter, ki pa očitno kmalu ne bo več lastnik 17-kratnih prvakov. Kar 12 milijard dolarjev bosta za prevzem Lakersov odštela ameriška poslovneža Josh Kushner in Bob Iger. "Kot dolgoletna navdušenca lige NBA sva izjemno počaščena, da sva dobila priložnost postati skrbnika Los Angeles Lakersov, ene najbolj ikoničnih športnih franšiz na svetu. Do vodenja in vizije Jerryja in Jeanie Buss gojiva neizmerno spoštovanje. Naša dolgoročna zaveza je graditi na teh temeljih, tekmovati na najvišji ravni ter služiti tej izjemni ekipi, njenim navijačem in mestu Los Angeles," sta ob novici zapisala poslovneža.

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S prestola se tako poslavlja Walter, ki je bil ustoličen lanskega oktobra: "Lastništvo Los Angeles Lakersov je bilo ena največjih časti v mojem življenju. Šlo je za izjemno naložbo, vendar bom s seboj odnesel predvsem skupnost, navijače in mesto, ki to ekipo obravnava kot družino. Hvaležen sem Jeanie Buss, družini Buss, igralcem in zaposlenim, da so me sprejeli v to poglavje. Lakersi pripadajo Los Angelesu in trdno verjamem, da je najboljše zanje še pred njimi."

Svoje je dodal tudi Luka Dončić, ki je po slovesu LeBrona Jamesa postal obraz ekipe iz mesta angelov. "Biti član Lakersov mi pomeni vse in veselim se vrnitve na igrišče ter tega, da v Los Angeles pripeljem naslov prvaka. V zadnjih nekaj letih sem se navadil velikih sprememb, vendar vem, da ne glede na to, kaj se zgodi, potencial te ikonične franšize nima meja. Veselim se srečanja z Joshem in Bobom, da bomo lahko skupaj začeli graditi nekaj posebnega v Los Angelesu," je povedal slovenski superzvezdnik, ki se mu obeta ena prelomnih sezon v karieri.

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KOMENTARJI27

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osiveli_ritmični_gimnastik
12. 08. 2026 20.39
Aaaaa , Delius vaju bo kupu vključno z ekipo
Odgovori
+1
1 0
Piko2
12. 08. 2026 20.19
Izdajalec slovenskega naroda. Tako se mi je zagabil, da ga ne morem več videt. Pustil je na cedilu Lekerse in Slovenijo.
Odgovori
-1
1 2
Juzles Iters
12. 08. 2026 19.33
Cela NBA levičarska, potem od nekod pridejo kot kaže desničarski lastniki. Tole zna biti za Dončiča zanimivo.
Odgovori
+2
2 0
Juzles Iters
12. 08. 2026 19.24
Stari lastnik spičil stran. Bog ve zakaj.
Odgovori
+0
1 1
velikiblek
12. 08. 2026 18.49
Židje predstavljajo 2% populacije v ZDA imajo pa v lasti 3/4 NBA klubov. Prav tako imajo v lasti polovico hokejskih klubov v NHL, čeprav med igralci ni nobenega Žida.
Odgovori
+3
3 0
Perovskia
12. 08. 2026 21.11
Nekaj delajo ze sobro da si lahko to privoscijo
Odgovori
0 0
Na pol ovca
12. 08. 2026 18.45
Židje držijo 90% trga zabave, medijev ne naključno prvič zadeva je profitabilna in drugič je odličen vzvod za nadzor množic goyimov, aja beee
Odgovori
+2
3 1
BrezPitt
12. 08. 2026 18.24
Žal spet slabo za Lukca kot prej v Dalasu, spet ga kupuje žid, ki mu je samo do denarja.
Odgovori
+6
8 2
turkiz
12. 08. 2026 18.09
Luka je obraz franšize. Je bel je dober je fotogeničen,je prijazen..njegovi dres se prodajajo na veliko po svetu. Dončiča ne bodo odslovili v to sem prepričan, bodo pa spremembe, ker želijo biti prvi za vsako ceno. Sedaj denar res ni ovira..
Odgovori
+3
5 2
detect
12. 08. 2026 17.59
spet Židi.
Odgovori
+5
7 2
Volja
12. 08. 2026 17.52
Teh 12 mrd mora družina nekam pretopiti. Fifin projekt je propadel, Netanjahu je zavrnil Trumpov projekt za Gazo. Spomnili so se LAL. 🤯
Odgovori
+5
7 2
Volja
12. 08. 2026 17.55
Dolgoročno slabo za LAL.
Odgovori
+1
3 2
motorist_mb
12. 08. 2026 17.42
Ko bo lastnik zavohal dobiček bo Luko prodal 🤣
Odgovori
+4
5 1
abc123def456
12. 08. 2026 17.42
ce je trumpova familija pol amerike ne bo vec navijalo (bo pa druga polovica....)
Odgovori
+2
3 1
Perrun
12. 08. 2026 17.40
Ok, enega izdelka od Lakersov ne kupim več. Da bi šlo to res v Trumpov zep, ni šans.
Odgovori
+4
6 2
nutrio
12. 08. 2026 17.35
Lastniki pa ponižni: hvaležen sem... hvaležen tja...
Odgovori
+4
6 2
Amor Fati
12. 08. 2026 17.23
Ampak res, kaj vse se mu trenutno dogaja v življenju. Verjetno ni lahko biti v njegovi koži v tem trenutku.
Odgovori
+6
7 1
Amor Fati
12. 08. 2026 17.18
Ta ma pa res smolo. Spet bo trejdan. Tokrat v Nuggetse 🤣
Odgovori
+3
7 4
nebel
12. 08. 2026 17.16
Kaj ni Bob Iger tisti levo zblojen CEO Walt Disneja do pred nekaj tedni in Josh brat Trumpvega zeta?
Odgovori
-1
2 3
Voly
12. 08. 2026 17.11
Luka ima pa res smolo. Že pri Dallasu so bili lastniki Judi, sedaj bodo pa spet! Luka, beži iz te ekipe, ker se te bodo tudi oni takoj znebili, ko bodo zavohali dobro kupčijo. Oh, ja, to pa je velika nesreča!
Odgovori
+8
13 5
JApajaDAja
12. 08. 2026 17.11
koliko stane 1 kg dončiča ali njegovih sotekmovalcev?
Odgovori
+5
7 2
graf
12. 08. 2026 17.00
naj mi prosim nekdo da ne bom živel v nevednosti razloži kako lahko nek 40 letnik na pošten način zasluži 12 MRD $ ?
Odgovori
+10
14 4
kryptix
12. 08. 2026 17.30
Na milijon različnih načinov... Razmišljaj kaj vsi mi potrebujemo kar še ne obstaja in boš zelo blizu. Sanje niso dovolj
Odgovori
+3
4 1
Bagzii
12. 08. 2026 17.38
Gre, naprimer en način, če bu kupoval bitcoin ko je bil par centov brez problema.
Odgovori
+3
3 0
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