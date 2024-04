Dončić in Irving bosta počivala tudi na zadnji tekmi rednega dela

San Antonio, z razmerjem 21 zmag in 60 porazov, je že zdavnaj izpadel iz letošnje končnice lige NBA in boja za prvaka. Dvajsetletni Wembanyama je glavni kandidat za naziv novinca leta lige NBA. Wembanyama je v ligo NBA prišel lani kot prvi izbor na naboru, pri čemer so ga razglasili za najbolj obetavnega igralca lige po LeBronu Jamesu.

Čeprav so Spursi utrpeli še eno izgubljeno sezono in so trenutno na zadnjem mestu zahodne konference, so Wembanyamove privlačne predstave navdušile trenerje, soigralce in navijače. V petek je vodil Spurse, ko so izničili 23 točk zaostanka v drugem polčasu in odpravili Nuggetse, ki so doživeli presenetljivi zastoj v boju za prvo mesto v zahodni konferenci.