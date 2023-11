Dončić in Irving popeljala Dallasa do osme zmage sezone

Pot do nove zmage so košarkarji Dallasa tlakovali že v prvem polčasu, ki so ga dobili s 56:40. V prvih 24 minutah igre je z 22 točkami blestel Kyrie Irving, ki je skupno zadel kar sedem od desetih metov za tri. Vknjižil je tudi sedem podaj in šest skokov.

Zmagovalec je bil dokončno odločen po odlični tretji četrtini, ko je svojo prednost povečal za 11 točk. Luka Dončić je v tem delu igre dosegel polovico svojih 30 točk. Tudi on se lahko še enkrat več to sezono pohvali z odličnim metom iz igre (11/18, od tega 4/9 za tri). Zbral je še devet podaj in štiri skoke, izgubil pa le eno žogo.

"Vsi so nesebični. Dončić in Irving sta vodji ekipe, ki narekujeta ritem. Naš ritem je povsem drugačen, kot smo ga bili vajeni v prejšnji sezoni," je bil z videnim zadovoljen trener Jason Kidd. Njegovi varovanci so skupno izgubili le šest žog, medtem ko so jih košarkarji New Orleansa kar 18.