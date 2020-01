Dončić in James znova iz oči v oči: četrta 'runda'

Navijači v Dallasu bodo znova prišli na svoj račun, saj bodo Mavericksi gostili LeBrona Jamesa in Los Angeles Lakerse. To je že četrta tekma tekmecev v sezoni, dvakrat so igrali v Los Angelesu, enkrat v Dallasu. Lakersi vodijo z 2:1 v zmagah, dobili so eno domačo in eno tekmo v Dallasu, eno domačo pa so izgubili (114:100). Na tekmi v Dallasu so Jezerniki slavili po podaljšku (119:110), pa čeprav je Dončić zablestel s trojnim dvojčkom (31 točk, 13 skokov, 15 podaj). Na tekmi novembra (119:110 za LAL) je bil James še za odtenek boljši in je prav tako "vknjižil" trojnega dvojčka: 39 točk, 12 skokov, 16 podaj.

Na drugi tekmi v Staples Centru (114:110 za Dallas) je Dončić zbral 27 točk, devet skokov in 10 podaj, James pa 25 točk, devet skokov, osem podaj. Na zadnji tekmi, v Los Angelesu (konec decembra je bilo 108:95 za LAL), je Dončić dosegel najslabši izkupiček od vseh treh medsebojnih tekem: 19 točk, štiri skoke in sedem podaj. Na drugi strani tudi James ni blestel: 13 točk, šest skokov, 13 podaj.

doncic

To je tudi dvoboj košarkarjev, ki imata največ trojnih dvojčkov v sezoni. Luka Dončić jih je zbral že 11, James dva manj. Da gre za dva, tudi medijsko, izjemno zanimiva košarkarja, priča tudi glasovanje za NBA tekmo vseh zvezd, All-Star, ki bo v Chicagu. Tudi tukaj sta zelo blizu, Dončić je bil nekaj časa v lepem vodstvu, po zadnjem štetju ga je James prehitel (rezultati glasovanja: 3,359,871: 3,277,870).

primerjava

Lakersi so na vrhu Zahoda, 30 zmag in sedem porazov, Dallas je zbral 23 zmag in 14 porazov, zadnjega proti Denverju. Pri gostiteljih znova ne bo igral Kristaps Porzingis, ki še ima težave s kolenom, pri Lakersih pa je za nastop vprašljiv Anthony Davis.

lebron

Letošnje povprečje zvezdnikov obeh moštev je precej podobno, Dončić igra v povprečju 32.9 minute na tekmo in dosega po 29.6 točke, 9.7 skoka in 9.0 podaje, James pa v 35 minutah igre v povprečju zbere po 25.1 točke, 7.8 skoka in 10.8 podaje na tekmo.

"Nisem še nikjer niti blizu. Sem star 20 let in to je moja druga sezona v ligi. Marsikaj se lahko zgodi, imam še veliko za dokazati," je o primerjavi z Jamesom dejal Dončić, zanj je ameriški košarkar bil vzor, ko je odraščal."Ko se tekma začne, vedno želi zmagati. Čeprav je nekaj posebnega igrati proti njemu, oba želiva zmagati. Sam uživam v vsaki tekmi, ki jo igram, zato lahko rečem, da je nekaj posebnega, ko je on na drugi strani parketa. In tudi poseben izziv. On je eden najboljših igralcev v zgodovini," je o Jamesu dejal Dončić.