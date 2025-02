Dončić in Jokić navdušila z bratskim pozdravom pred šovom Slovenca

Novi član Los Angeles Lakersov Luka Dončić se je po tekmi premora vrnil na parket in z najboljšo predstavo v novem dresu soigralce popeljal do zmage proti Denver Nuggetsom. A če je bilo med tekmo vroče, je bilo vzdušje pred tekmo prijateljsko, najbolj pa sta z bratskim pozdravom navdušila prav Luka Dončić in njegov velik prijatelj Nikola Jokić.