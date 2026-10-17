Dončić in Jokić po tekmi kot brata: 'nagajanje', smeh in objem

Že med samim srečanjem sta Luka Dončić in Nikola Jokić poskrbela za veliko smeha, posebej zanimiva je bila situacija, ko je Slovenec čez Srba zadel polaganje, ta pa je ob akciji storil prekršek v napadu. Situacija, ki bi v tekmovalnih okoliščinah in ob drugem nasprotniku iz Ljubljančana zagotovo izzvala tudi kakšno besedo na račun obrambnega igralca, je tokrat na Dončićev obraz zvabila zgolj nasmešek. Podobno je reagiral tudi Jokić, ki se je hitro dvignil in Luki "priznal" dobro potezo.
Še enkrat sta svoje prijateljstvo potrdila po tekmi, ko sta v objemu kramljala na parketu. Tudi tukaj ni bilo konec navihanosti, saj je Jokić Slovenca, ko je ta že mislil oditi, "stisnil" za zgornji del prsnega koša. Dončić je šalo pospremil s cinično reakcijo, podobno, kot da bi gledali dva brata, ki si jo ob vsaki dani priložnosti želita zagoditi drug drugemu.
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