Dončić in Jokić po tekmi kot brata: 'nagajanje', smeh in objem

Že med samim srečanjem sta Luka Dončić in Nikola Jokić poskrbela za veliko smeha, posebej zanimiva je bila situacija, ko je Slovenec čez Srba zadel polaganje, ta pa je ob akciji storil prekršek v napadu. Situacija, ki bi v tekmovalnih okoliščinah in ob drugem nasprotniku iz Ljubljančana zagotovo izzvala tudi kakšno besedo na račun obrambnega igralca, je tokrat na Dončićev obraz zvabila zgolj nasmešek. Podobno je reagiral tudi Jokić, ki se je hitro dvignil in Luki "priznal" dobro potezo.