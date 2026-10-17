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Dončić in Jokić po tekmi kot brata: 'nagajanje', smeh in objem

Los Angeles, 17. 10. 2026 16.35 pred 39 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić in Nikola Jokić

Košarkarji Los Angeles Lakers so pred domačimi navijači izgubili na "generalki" pred začetkom nove sezone lige NBA. S 121:106 so bili boljši gosti iz Denverja. Srečanje je minilo v lahkotnem in prijateljskem vzdušju, za kar sta v veliki meri poskrbela Luka Dončić in Nikola Jokić. Slovenec in Srb sta po koncu tekme znova potrdila, da sta skovala veliko prijateljstvo.

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Že med samim srečanjem sta Luka Dončić in Nikola Jokić poskrbela za veliko smeha, posebej zanimiva je bila situacija, ko je Slovenec čez Srba zadel polaganje, ta pa je ob akciji storil prekršek v napadu. Situacija, ki bi v tekmovalnih okoliščinah in ob drugem nasprotniku iz Ljubljančana zagotovo izzvala tudi kakšno besedo na račun obrambnega igralca, je tokrat na Dončićev obraz zvabila zgolj nasmešek. Podobno je reagiral tudi Jokić, ki se je hitro dvignil in Luki "priznal" dobro potezo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še enkrat sta svoje prijateljstvo potrdila po tekmi, ko sta v objemu kramljala na parketu. Tudi tukaj ni bilo konec navihanosti, saj je Jokić Slovenca, ko je ta že mislil oditi, "stisnil" za zgornji del prsnega koša. Dončić je šalo pospremil s cinično reakcijo, podobno, kot da bi gledali dva brata, ki si jo ob vsaki dani priložnosti želita zagoditi drug drugemu.

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KOMENTARJI2

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Bogo30
17. 10. 2026 17.14
Prej srbsko-srbska naveza.
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Slash
17. 10. 2026 17.14
Pa menda sta šla potem na kebab....
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