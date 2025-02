Dončić in Lakersi proti Minnesoti v lovu na četrto zaporedno zmago

Minnesota Timberwolves, ki v Los Angeles prihaja po zmagi v podaljšku nad Oklahomo (131:128), kjer je blestel Jaden McDaniels , bo skušala povezati zmagi. Šestouvrščena ekipa je na zadnjih 10 tekmah polovično uspešna, vknjižila je pet zmag in pet porazov. Pogrešali bodo poškodovana Rudyja Goberta in Juliusa Randla .

To bo že četrti medsebojni obračun Los Angelesa in Minnesote, a prvič bo sodeloval tudi Luka Dončić. Doslej sta dve zmagi pripadli Timberwolvesom, ki so obakrat slavili na domačih tleh. Dvoboj v mestu angelov so dobili Lakersi. Kako bo tokrat?