Dončić in Lakersi rešujejo svojo kožo na peti tekmi z Minnesoto

Želodčne težave so Ljubljančanu gotovo pobrale nekaj moči. "V redu sem. Se ne pritožujem. Takšen čas sezone je, da te ne sme nič vreči iz tira. Dobro se počutim fizično, komaj čakam, da to pokažem na parketu," je še dejal Dončić, ki ni želel pogrevati nekaterih čudnih sodniških odločitev, ki so gotovo vplivale na razplet četrte tekme.

Dončić je po tekmi takrat povedal, da je bil nad njim storjen prekršek. "Zanesljivo se nisem sam spotaknil." Če bi bil prekršek dosojen, bi Dončić šel na črto prostih metov in imel priložnost za izenačenje ali vodstvo Lakersov.

Namesto tega je Minnesota prišla do žoge, Anthony Edwards pa je 10,9 sekunde pred koncem izvedel dva prosta meta za vodstvo s 116 : 113. "Za nazaj se ne da storiti nič. Osredotočeni smo na to, kar prihaja in kar nam prinaša nova tekma. Verjamemo vase, predvsem pa v to, da bomo boljši, kot smo bili na zadnjih tekmah," napoveduje slovenski košarkar.