Dončić in nova pogodba: vprašanja in odgovori

Luka Dončić FOTO: Profimedia icon-expand

Slovenski košarkarski superzvezdnik Luka Dončić je v soboto z Los Angeles Lakersi podpisal triletno pogodbo, ki mu bo prinesla 142 milijonov evrov (47,3 milijona na sezono). V preteklih dneh so številni slovenski in tuji mediji napovedovali, da bo podpisal štiriletno pogodbo za 196 milijonov (49 milijonov na sezono), mi pa smo nekaj ur pred podpisom izpostavili možnost, da se odloči za triletno pogodbo. Do tega je tudi prišlo, zakaj se pa Dončić ni odločil za bogatejšo možnost?

Triletna namesto štiriletne

Potem ko je Dallas slovenskega košarkarskega asa pred 182 dnevi poslal v Los Angeles, je zanj po vodi splavala možnost, da bi prihodnje poletje podpisal najdonosnejšo pogodbo v zgodovini košarke. Gre za tako imenovano "supermax" pogodbo, ki bi mu v petih letih prinesla skoraj 300 milijonov (59,5 milijona na sezono). Na izbiro sta mu tako ostali triletna 142-milijonska in štiriletna 196-milijonska pogodba, Dončić pa se je odločil za tisto, ki na prvi pogled deluje slabša. A če se spustimo v podrobnosti in razmislimo o prihodnosti, je odločitev 26-letnika povsem pričakovana. Nova pogodba velja do leta 2028, ko bo minilo natanko 10 let, odkar se je Dončić preselil čez lužo in začel navduševati v Ligi NBA. Takrat mu bodo Lakersi lahko ponudili najbogatejšo pogodbo v zgodovini lige – 360 milijonov za pet let (72 milijonov na sezono).

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Dončić cilja na šampionski prstan

Slovenski zvezdnik je bil skozi leta pogosto tarča kritik zaradi telesne pripravljenosti in postave, po napornih poletnih treningih in obilici zaužitih beljakovin pa zatrjuje, da je pripravljen svojo igro in Lakerse dvigniti na višjo raven. Poleg ostalih soigralcev bosta pri pisanju novega poglavja zgodovine Lakersov pomembna tudi novinca DeAndre Ayton in Marcus Smart. Slednja sta se poleti preselila v Los Angeles, pri tem pa naj bi po poročanju ESPN-a imel prste vmes tudi Dončić, ki je nad trenutno podobo ekipe izjemno zadovoljen: "Menim, da imamo v tem trenutku vse, kar potrebujemo za osvojitev naslova. Zavedamo se, da bo pot zelo dolga in trnova, toda verjamem, da se lahko kosamo z vsako ekipo v prvenstvu. Jasno je, da je iz sezone v sezono konkurenca vse močnejša, kar nas dodatno motivira, da delamo še bolje in še več. V veliko čast mi je, da igram v klubu, v katerem je bilo toliko znamenitih košarkarjev. Upam, da bom nekoč tudi sam med njimi."

'Luka nas bo vodil proti novim naslovom'

Po podaljšanju sodelovanja s slovenskim asom so bili navdušeni tudi v taboru 17-kratnih prvakov Lige NBA. Na novinarski konferenci je poleg Dončića spregovoril tudi športni direktor Rob Pelinka, ki 26-letnika vidi v vlogi velikega vodje: "Je eden najvznemirljivejših košarkarjev zadnjega desetletja, smrtonosen na igrišču, obenem pa izžareva edinstveno velikodušnost in skrb za skupnost. Luka bo na čelu naše franšize v lovu na prihodnje naslove in naše skupne cilje. Vloga liderja mu ni tuja. Prepričan sem, da bomo skupaj z njim v glavni vlogi priča številnim zmagoslavnim trenutkom."