Košarka

Dončić in soigralci bodo napadali tretjo zaporedno zmago

Los Angeles, 03. 03. 2026 19.40 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
LeBron James, Luka Dončić in center Deandre Ayton

Košarkarje moštva Los Angeles Lakers v noči na sredo čaka domača tekma proti ekipi New Orleans Pelicans, ki je v tej sezoni med slabšimi v zahodni konferenci Lige NBA. Jezerniki imajo po slabem koncu februarja zdaj priložnost, da zmagajo še tretjič v nizu.

Po seriji treh porazov so Luka Dončić in soigralci na prvi marčevski dan premagali v gosteh Warriorse, dan kasneje pa pred domačim občinstvom Kingse. Na omenjenih tekmah je bil prvo ime obračuna slovenski košarkarski zvezdnik, ki se je v San Franciscu ustavil pri 26 točkah, proti Sacramentu pa dosegel še dve točki več.

Za jezernike se redni del sezone s to tekmo preveša v zadnjo četrtino in v boju za končnico oziroma čim boljše izhodišče za nadaljevanje sezone šteje vsaka zmaga. V zahodni konferenci so s 36 zmagami in 24 porazi na šestem mestu, tako da so pred tekmo proti pelikanom, ki z 19 zmagami in 43 porazi zasedajo skromno 13. mesto na lestvici zahoda, pričakovano v vlogi izrazitega favorita.

