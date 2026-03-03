Dončić in soigralci bodo napadali tretjo zaporedno zmago

Po seriji treh porazov so Luka Dončić in soigralci na prvi marčevski dan premagali v gosteh Warriorse, dan kasneje pa pred domačim občinstvom Kingse. Na omenjenih tekmah je bil prvo ime obračuna slovenski košarkarski zvezdnik, ki se je v San Franciscu ustavil pri 26 točkah, proti Sacramentu pa dosegel še dve točki več.

Za jezernike se redni del sezone s to tekmo preveša v zadnjo četrtino in v boju za končnico oziroma čim boljše izhodišče za nadaljevanje sezone šteje vsaka zmaga. V zahodni konferenci so s 36 zmagami in 24 porazi na šestem mestu, tako da so pred tekmo proti pelikanom, ki z 19 zmagami in 43 porazi zasedajo skromno 13. mesto na lestvici zahoda, pričakovano v vlogi izrazitega favorita.