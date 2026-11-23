Los Angeles Lakers so se po spodrsljaju, ki so si ga privoščili proti eni najslabših ekip lige, konec tedna vrnili na zmagovita pota. To so storili proti ekipi Sacramento Kings, ki trenutno zaseda zadnje mesto zahodne konference, a takrat niso pokazali odlične predstave. Upor gostov so mukoma strli v zadnji četrtini in na koncu slavili s 106:104. Luka Dončić je vknjižil 25 točk, znova pa je bila lepo vidna nemoč ekipe iz mesta angelov, ko Slovenec ni pretirano strelsko razpoložen.

Še en udarec za ekipo JJ-a Redicka predstavlja odsotnost Austina Reavesa, ki bo manjkal tudi proti Utahu. Druga violina v Kaliforniji je izredno dober v tem, da z Ljubljančanovih pleč prevzame nekaj neznosnega pritiska. Na tekmah, ko sta bila oba na parketu večino srečanja, imajo Lakersi rezultatski izkupiček 14 zmag in treh porazov. S tem zasedajo drugo mesto Zahoda, na vrhu jih prekaša zgolj San Antonio, ki ima enako število zmag.