Dončić: Irving je z drugega planeta, z njim je košarka tako preprosta in lepa

"Kyrie (Irving, op. p.) je vsestranski vrhunski košarkar. Z njegovim prihodom v Dallas se je izboljšala tudi moja igra. Posledično pa bo veliko od tega imel na koncu Dallas kot moštvo. Čeprav še nisva povsem uigrana, sva z vsakim dnem bližje temu. Z njim je košarkarska igra tako preprosta in lepa," je zvezdniškega soigralca Kyrieja Irvinga na druženju s predstavniki medijev pohvalil prvi zvezdnik Dallas Mavericksov Luka Dončić , ki je ob zmagi nad Philadelphio 76ers prispeval 42 točk, 12 podaj in štiri skoke.

Kljub visokemu vodstvu ob koncu tretje četrtine (107:82) je taksaško moštvo znova trepetalo za zmago. Kot da sta se zadnja poraza z Los Angeles Lakers in Indiano Pacers vselila v glave košarkarjev Dallasa. "Oba omenjena poraza bolita, saj smo na obeh srečanjih igrali dobro in bi si zagotovo zaslužili več. Toda košarkarska tekma se igra 48 minut ali več in ne manj. Tudi proti Lakersom smo imeli v nekem trenutku zelo visoko tekmo in jo v nadaljevanju po nepotrebnem (pre)hitro zapravili. Ta zmaga proti zelo dobri Philadelphii pa je prišla kot naročena, saj smo si z zadnjimi porazi nekoliko otežili pot v končnico," je dejal Dončić in ponovil, da morajo njegovi soigralci zgolj slediti slogu igre dvojca Dončić-Irving.

"Imamo zelo dobro, nadarjeno moštvo. Fantje znajo igrati odlično košarko, kar so nenazadnje potrdili tudi tokrat. Ko žoga lepo kroži v napadu, potem nimamo težav z doseganjem velikega števila točk. Večja težava je igra v obrambi, ki jo moramo nujno dvigniti na višjo raven. Brez tega nimamo kaj iskati v končnici," je še pristavil slovenski košarkarski zvezdnik.

Irving: "Luki moraš samo slediti."

Tudi odlični 30-letni organizator igre ni skoparil s pohvalami na račun 24-letnega slovenskega reprezentanta, s katerim se v igri vse bolj ujameta.

"S tako kakovostnim košarkarjem se ni težko ujeti. Le slediti moraš njegovemu ritmu igre, včasih je njegova podaja hitra, spet drugič počasnejša, a tisti, ki razume igro, se bo hitro prilagodil. Ta zmaga proti Philadelphii nam veliko pomeni, saj je prišla po dveh zaporednih porazih. Kot je že dejal Luka, moramo popraviti igro v obrambi. Napad nikoli ni bil težava tega moštva, skok in obramba pa sta stvar volje oziroma želje vsakega posameznika. Verjamem, da imamo v naši igri še ogromno rezerv, ki jih bo treba aktivirati čimprej," pa je povedal s 40 točkami drugi najučinkovitejši igralec Dallasa v minuli noči.