Dončić: Žal mi je, da sem Irvinga pustil na cedilu

Košarkarjem Dallasa je lahko še kako žal za drugi poraz v seriji proti Los Angeles Clippersom, ki so na četrti tekmi uvodnega kroga končnice v zahodni konferenci lige NBA izenačili izid v zmagah na 2:2. Mavsi so bili predvsem v prvem polčasu katastrofalni, podobno kot na prvi tekmi v Los Angelesu, ko so dopustili tekmecu, da jim uide na previsoko razliko. Še bolj zaskrbljujoče kot sam poraz pa je zdravstveno stanje prvega zvezdnika teksaške franšize Luke Dončića, ki kljub novemu trojnemu dvojčku (29 točk, 10 skokov in 10 podaj) ni mogel skriti očitnih težav s kolenom.

Dallas se je sicer v tretji četrtini po junaškem boju vrnil iz brezna. Zaostanek 31 točk s konca prvega počasa so Kyrie Irving, Luka Dončić in druščina uspeli izničiti in v končnici četrte tekme v seriji celo povesti (105:104), a sta bila tokrat v vrstah Clippersov neustavljiva prekaljena lisjaka James Harden in Paul George, ki sta varovancem trenerja Jasona Kidda nasula vsak po 33 točk. "Obramba, obramba in še enkrat obramba. To ponavljamo ves čas, da bo bržkone odločilo vsako serijo do konca prvenstva. Dejstvo je, da smo ponovili enake napake kot na prvi tekmi, ko smo tekmecu dopustili, da se razigra. Ko pa imaš na nasprotni strani moštvo, ki ima v svojih vrstah številne posameznike z največ odigranimi tekmami v tako zahtevnih končnicah, potem so takšne napake nedopustne," je po porazu s 116:111 na druženju s predstavniki sedme sile uvodoma dejal Luka Dončić, ki je priznal, da so varovanci Tyronna Lueja do potankosti izpeljali pred tekmo začrtan taktični načrt.

"Odigrali so odlično tekmo. Ni kaj, kot sem že dejal, gre za vrhunsko ekipo, ki ve, kaj hoče. Mi smo si pa sami krivi, da je prišlo do vnovičnega poraza. Vemo, s kom imamo opravka, a serija je tako izenačena, da bo do konca še kako napeto," je poudaril 25-letni slovenski reprezentančni kapetan, ki se je v nadaljevanju posul s pepelom, ko je beseda nanesla na učinek v dozdajšnjem delu končnice izjemnega Kyrieja Irvinga (40 točk). "Za nas je tako pomemben, da je to težko opisati z besedami. Razočaran sem, da mu nisem mogel bolj pomagati. Imam občutek, kot da sem ga pustil na cedilu. Kyrie se zelo trudi in storil bo vse, da nas popelje v naslednji krog končnice," Dončić ni skoparil s pohvalami na račun zvezdniškega soigralca.

Bolj kot o samem porazu pa so se številni ameriški mediji razpisali o trenutnem zdravstvenem stanju najboljšega strelca Dallasa v letošnji sezoni, ki ni mogel skriti težav s kolenom. "Boli me, to je jasno, a zdaj ni časa za počitek. To ne more biti izgovor za slabše odigran prvi polčas, zaradi katerega smo na koncu izgubili četrto tekmo. Do naslednje tekme v Los Angelesu bomo imeli dan več za počitek in boljšo pripravo na tekmeca," je še pristavil vidno nejevoljni Luka Dončić.