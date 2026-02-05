Dončić iskreno o prestopu: 'Mislil sem, da bom za vselej ostal v Dallasu'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Pred Luko Dončićem je še zadnja tretjina rednega dela lige NBA. Skupaj s soigralci ga čaka srdit boj za prvih šest mest v zahodni konferenci, ki vodijo neposredno v končnico. Na zadnjem gostovanju pri Brooklyn Nets so jezerniki z odličnim uvodom v tekmo zmagali s 125:109. Kot ponavadi je bil eden od arhitektov zmage slovenski košarkarski as, ki je po srečanju v svojem hektičnem urniku našel čas za gostovanje na podkastu Cousins, ki ga vodita Vince Carter in Tracy McGrady, nekdanja izvrstna košarkarja.

Ker je pred nekaj dnevi minilo leto dni od šokantnega prestopa Dončića v Los Angeles, je beseda veliko seveda tekla o selitvi iz Dallasa, v katerem je imel Luka namen ostati do konca kariere: "Na začetku sem se grozno počutil. Res sem mislil, da bom v Dallasu ostal za vedno. Prvi mesec je bil najtežji, svet se ti popolnoma poruši. Spremeniti moraš rutino, najti nove restavracije, se znajti v novem okolju ipd. Po letu dni pa se počutim odlično. Živim ob morju, veliko kolesarim, živim res dobro," se je izpovedal 26-letni Ljubljančan.

V debitantski sezoni v ligi NBA si je Slovenec slačilnico delil z legendarnim Dirkom Nowitzkijem, ki je igral labodji spev v dresu, ki ga je nosil celotno kariero. 213 centimetrov visoki Nemec je bil odličen mentor, ki je Dončiću pomagal na začetku kariere: "Res je super. Vsi vemo, kakšen košarkar je bil, a izjemen je tudi kot človek. Gre za izredno skromnega človeka, ki rad zbija šale, ki so sicer vprašljive. Kot evropskemu košarkarju, ki je ravno prišel v Dallas, mi je res ogromno pomagal. Biti del njegove zadnje sezone je bila neverjetna izkušnja."

Dončić je v mestu angelov znova soigralec legendarnemu košarkarju, ki se približuje koncu svoje kariere. Govora je seveda o LeBronu Jamesu, ki je v ligi NBA debitiral, ko je imel Luka vsega 4 leta, zdaj pa že več kot sezono skupaj igrata za jezernike. Tudi o enem najboljših košarkarjev vseh časov je bil slovenski zvezdnik poln hvale: "Izjemno je biti del njegove športne poti. Spomnim se, ko sem ga gledal, še preden sem prišel v ligo. Ko sem prvič zaigral proti njemu, so se mi uresničile sanje. Biti njegov soigralec je zares neverjetno."

