Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Dončić iskreno o prestopu: 'Mislil sem, da bom za vselej ostal v Dallasu'

Los Angeles, 05. 02. 2026 11.09 pred 42 minutami 3 min branja 3

Avtor:
L.M.
Luka Dončić

Dobro leto dni po enem najodmevnejših prestopov v novejši zgodovini lige NBA se zdi, da se je Luka Dončić vendarle 'udomačil' v mestu angelov. Kljub temu ostaja bolečina po nenapovedani selitvi. Dončić je v pogovoru z legendarnima košarkarjema Vinceom Carterjem in Tracyjem McGradyjem spregovoril še o mentorju Nowitzkem, odnosu z Lebronom in košarkarskih sposobnostih svojega očeta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred Luko Dončićem je še zadnja tretjina rednega dela lige NBA. Skupaj s soigralci ga čaka srdit boj za prvih šest mest v zahodni konferenci, ki vodijo neposredno v končnico. Na zadnjem gostovanju pri Brooklyn Nets so jezerniki z odličnim uvodom v tekmo zmagali s 125:109. Kot ponavadi je bil eden od arhitektov zmage slovenski košarkarski as, ki je po srečanju v svojem hektičnem urniku našel čas za gostovanje na podkastu Cousins, ki ga vodita Vince Carter in Tracy McGrady, nekdanja izvrstna košarkarja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ker je pred nekaj dnevi minilo leto dni od šokantnega prestopa Dončića v Los Angeles, je beseda veliko seveda tekla o selitvi iz Dallasa, v katerem je imel Luka namen ostati do konca kariere: "Na začetku sem se grozno počutil. Res sem mislil, da bom v Dallasu ostal za vedno. Prvi mesec je bil najtežji, svet se ti popolnoma poruši. Spremeniti moraš rutino, najti nove restavracije, se znajti v novem okolju ipd. Po letu dni pa se počutim odlično. Živim ob morju, veliko kolesarim, živim res dobro," se je izpovedal 26-letni Ljubljančan.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V debitantski sezoni v ligi NBA si je Slovenec slačilnico delil z legendarnim Dirkom Nowitzkijem, ki je igral labodji spev v dresu, ki ga je nosil celotno kariero. 213 centimetrov visoki Nemec je bil odličen mentor, ki je Dončiću pomagal na začetku kariere: "Res je super. Vsi vemo, kakšen košarkar je bil, a izjemen je tudi kot človek. Gre za izredno skromnega človeka, ki rad zbija šale, ki so sicer vprašljive. Kot evropskemu košarkarju, ki je ravno prišel v Dallas, mi je res ogromno pomagal. Biti del njegove zadnje sezone je bila neverjetna izkušnja."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić je v mestu angelov znova soigralec legendarnemu košarkarju, ki se približuje koncu svoje kariere. Govora je seveda o LeBronu Jamesu, ki je v ligi NBA debitiral, ko je imel Luka vsega 4 leta, zdaj pa že več kot sezono skupaj igrata za jezernike. Tudi o enem najboljših košarkarjev vseh časov je bil slovenski zvezdnik poln hvale: "Izjemno je biti del njegove športne poti. Spomnim se, ko sem ga gledal, še preden sem prišel v ligo. Ko sem prvič zaigral proti njemu, so se mi uresničile sanje. Biti njegov soigralec je zares neverjetno."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot smo od Dončića že vajeni, je tudi tokrat poskrbel za veliko smeha svojih sogovorcev. Ko je Carter govoril o karieri njegovega očeta Saše Dončića, je 51-letnika poimenoval za odličnega igralca, nakar je mlajši Dončić vskočil in malo v  šali dejal: "Bil je bolj tako-tako, ni bil izvrsten igralec," in nasmejal obe košarkarski legendi.

luka dončić vince carter tracy mcgrady dallas la lakers lebron james dirk nowitzki saša dončić

New York nadaljuje serijo: po dveh podaljških do osme zmage proti Denverju

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Trembalajek
05. 02. 2026 11.46
Luka o Dirku: "rad zbija šale, ki so sicer vprašljive". Luki se zdijo Dirkove šale vprašljive. Njegove lastne šale in "vragolije" pa se mu zdijo super, saj jih pogosto izvaja, čeprav se tudi marsikomu zdijo vprašljive in neprimerne. Seveda ne tistim, ki vidijo vsako njegovo "potegavščino" kot nekaj enkratnega in neponovljivega.
Odgovori
0 0
mojcd
05. 02. 2026 11.43
A se niste preboleli? Ukrajina passe? Gaza Passe? Trump na počitnicah? Kar iščete.....
Odgovori
0 0
lcePower
05. 02. 2026 11.37
A se kr pogrevate 100x pregreto zupo
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Ganljivo sporočilo skeptikom: Vsaka družina je edinstvena in veljavna
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
Mati in sin pišeta zgodovino na ZOI
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Dnevni horoskop: Device delijo nasvete, škorpijoni mislijo na druge
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Ali je univerzalni temeljni dohodek nujen za prihodnost dela?
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
moskisvet
Portal
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Te avtomobile najpogosteje vozijo psihopati
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1515