Dončić iz beograjskega Partizana dobil novega soigralca

Dante Exum ima izkušnje v najmočnejši košarkarski ligi na svetu. Med letoma 2014 in 2019 je igral za Utah Jazz, med letoma 2019 in 2021 pa za ekipo Cleveland Cavaliers. V teh letih je njegovo povprečje znašalo 5,7 točke, 1,8 skoka in 2,7 podaje na tekmo.

Košarkar iz Melbourna je v minuli sezoni igral za beograjski Partizan, ki se je prebil v četrtfinale Evrolige in osvojil regionalno ligo Aba, v sezoni 2021/22 pa je bil član Barcelone.