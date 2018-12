Dončiću nova nagrada za izjemne igre v ligi NBA

Na 20 tekmah do konca novembra je 19-letni Ljubljančan, ki igra za moštvo Dallas Mavericks, med vsemi novinci v najmočnejši ligi na svetu igral največ in bil najboljši strelec. V povprečju je na parketu prebil 33,2 minute in dosegel 18,5 točke.

Njegov klub, ki je na uvodnih 21 tekmah lani slavilo le petkrat in sezono končalo z izkupičkom 24 zmag in 58 porazov, je z enajstimi zmagami in enakim številom porazov trenutno v igri za uvrstitev v končnico.

Organizator igre Atlante je do konca novembra v povprečju igral 29,2 minute, dosegal po 15,6 točke, 7,6 podaje in 3 skoka, enako kot Dončić pa je izgubil po 3,8 žoge na tekmo.

Dončič v uvodnem delu premierne sezone v NBA podira statistične rekorde za novince iz Evrope. Ti pripadajo Špancu Pau Gasolu, edinemu Evropejcu z osvojeno nagrado za novinca leta v ligi NBA.

Gasol je na uvodnih 15 tekmah v novembru leta 2001 imel povprečje 15,4 točke in 6,6 skoka. Kasneje je postopoma dvigoval formo in svojo prvo sezono končal s 17,6 točke in 8,9 skoka na tekmo. S tem je prekosil tako Litvanca Arvidasa Sabonisa (14,5 točke in 8,1 skoka v sezoni 1995/96) kot HrvataDina Rađo(15,2 točke in 7,1 skoka v sezoni 1993/94).

Kasneje se je tej trojici najbolj približal Latvijec Kristaps Porzingis, ki je v svoji premierni sezoni (2015/16) v povprečju dosegal 14,3 točke in 7,3 skoka.

Z izvrstnimi predstavami pa se je najkoristnejši igralec evrolige v prejšnji sezoni in eden od nosilcev zlate slovenske reprezentance na evropske prvenstvu leta 2017 v primerljivem obdobju kariere postavil celo ob bok trenutno najbolj zvenečemu imenu lige, svojemu idolu iz otroštva LeBronu Jamesu.

James je kot novinec pri 19 letih na uvodnih 17 tekmah v oktobru in novembru sezone 2003/04 v povprečju dosegal 17,5 točke in po sedem skokov ter podaj. Uvodno sezono v ligi je nato zaključil s povprečjem 20,9 točke, 5,9 podaje in 5,5 skoka.