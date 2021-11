Dončić ob zvoku sirene izenačil z Bryantom in poskrbel za ekstazo navdušenja v Dallasu

Slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, ki je na domači Dallasovi tekmi z Bostonom zadel neverjetno trojko čez tri branilce za zmago Mavsov, je poskrbel za neverjetno ekstazo navdušenja v American Airlines Centru v Teksasu. S tretjo trojko za zmago, ki jo je zadel ob zvoku sirene, se je izenačil tudi z legendarnim Kobejem Bryantom, Kevinom Durantom in Damianom Lillardom.

"Za sekundo sem obstal, nisem se zavedal, da sem zadel ta odločilni met," je v pogovoru za eno od ameriških televizijskih hiš razlagal Luka Dončić. "To je bilo izjemno. Vodili smo, vrnili so se, toda odgovorili smo na pravi način. Le tako moramo nadaljevati," je dodal slovenski košarkarski velemojster. "Moram reči, da mi je bil všeč levi del igrišča pri 45 stopinjah, mislim, da mi je všeč to mesto, tako da sem se odločil, da grem tja," je opisal zadnjo akcijo, iz katere je čez tri Bostonove branilce zadel trojko za zmago.

icon-link Statistika Luke Dončića na tekmi z Bostonom FOTO: Sofascore.com

In trojka za zmago proti Bostonu za Dončića ni prva – z njo se je lahko pohvalil že v pretekli sezoni, ko je Kelte prav tako razžalostil v zadnjih sekundah tekme (tedaj je na semaforju ostalo še nekaj malega časa, tako da ta trojka v statistiki ni zapisana kot trojka ob zvoku sirene). Sicer pa je bila to tretja Dončićeva trojka ob zvoku sirene za zmago njegove ekipe v ligi NBA, s katero se je izenačil z legendarnim Kobejem Bryantom, pa tudi Kevinom Durantom in Damianom Lillardom. Absolutni rekorder po doseženih trojkah, ki so ekipi prinesle zmago ob zvoku sirene, je nihče drug kot legendarni Vince Carter – ima jih pet.

Tu so vse tri Lukove trojke ob zvoku sirene za zmago Dallasa v ligi NBA:

Dončić je v intervjuju po tekmi pohvalil tudi povratnika po poškodbi, Kristapsa Porzingisa (21 točk, 7 skokov, 2 podaji in 2 ukradeni žogi), ki se je tudi v aktualni sezoni hitro znašel pod plazom kritik. "Odlično ga je spet videti. Nadaljeval bo svoje delo. Mislim, da je danes odigral izjemno, odlično je odigral v obrambi, vsem je treba čestitati. Vsi so bili danes na najvišji ravni, zaslužili smo si to zmago," je prepričano razlagal vsega 22-letni Slovenec.

Ta ni skrival navdušenja po lepi zmagi pred domačimi navijači. "Ta zmaga veliko pomeni. Take zmage ojačajo kemijo v ekipi, mislim, da je to odlična popotnica za prihodnost," je zaključil Ljubljančan, ki je tekmo sklenil pri 33 točkah, 9 skokih in 5 podajah.

Posnetki, ki so prišli iz Dallasa, so v teh koronačasih naravnost neverjetni in za naše trenutne razmere morda celo težko razumljivi. A Luka (Magic) Dončić je z zadnjo trojko poskrbel za neverjetno ekstazo navdušenja v Dallasovi dvorani American Airlines Center. Več v spodnjem vdelanem videoposnetku.

Nad izjemno trojko, ki jo je Luka zadel v zadnji sekundi tekme in ki jo je izjemno težko zadeti, je bil navdušen tudi Realov nogometaš Toni Kroos, ki se kar ni mogel načuditi, kako je Luki to uspelo. Očitno je velik navijač Luke Dončića in Dallasa, saj si je tekmo kljub zgodnjim jutranjim uram ogledal v prenosu v živo.