Dončić izpolnil obljubo in uresničil željo bolnemu navijaču slovenskih potomcev

Američan Joey Tromba, potomec slovenskih prednikov, je velik oboževalec Luke Dončića, zato so mu družinski člani kupili vstopnico za tekmo med Clevelandom in Dallasom. Pred kratkim so pri njem odkrili težko bolezen, družina slovenskega rodu pa je prek družbenih omrežij navezala stik z Luko in organizirala srečanje po tekmi v areni Quicken Loans.