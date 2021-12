Dončić izpušča še eno tekmo, v izolacijo tudi Kleber

Maxi Kleber in Luka Dončić bosta manjkala v zasedbi Dallasa.

Zaradi poškodbe pa bo poleg prvega zvezdnika Mavsov Luke Dončića , ki bo zaradi poškodbe gležnja izpustil peto zaporedno tekmo, manjkal tudi Eugene Omoruyi . Dvaindvajsetletni Ljubljančan ne igra od 11. decembra. Zaradi osebnih razlogov pa v moštvu ne bo tudi centra Willieja Cauley-Steina . Tudi Kristaps Porzingis je vprašljiv za nastop proti Minnesoti, so tudi sporočili iz teksaškega kluba.

Dallas ima tako kot precej drugih ekip v ligi NBA težave s sestavljanjem moštva za naslednje tekme, pa naj bo to zaradi poškodb ali zaradi protokolov lige, ki se tičejo koronavirusa, s katerim želijo zajeziti epidemijo. Pri Dallasu so tako na tem seznamu trije, zaradi omenjenega protokola sta bila odsotna že Reggie Bullock in Josh Green , sedaj se jim je pridružil še Maxi Kleber . Dallas sicer na domačem parketu čaka tekma z Minnesoto v noči iz torka na sredo.

Vodstvo lige NBA in združenje igralcev sta dosegla dogovor, da bodo lahko ekipe podpisale začasne pogodbe z igralci, ki bodo nadomestili tiste, ki zaradi protokolov za zajezitev epidemije covida-19 ne morejo igrati. Tako sta nova člana trenutno devetouvrščene ekipe zahodne konference sta postala Theo Pinson in Marquese Chriss. Prvega je moštvo že potrdilo, drugega pa bo v kratkem, so zagotovili dobro obveščeni viri pri medijski hiši ESPN.

Štiriindvajsetletni Chriss je bil leta 2016 na naboru izbran kot osmi, v ligi NBA pa nikoli ni zares zablestel, potem ko je bil član Phoenixa, Houstona, Clevelanda in Golden Stata. Na 258 tekmah v ligi NBA je v povprečju na tekmo dosegal po osem točk, 4,9 skoka v 19,3 odigrane minute.

Pinson je v ligo NBA prišel v sezoni 2018/19, v zadnjih treh sezonah pa ni imel večje vloge. Bil je član Brooklyna in New Yorka, v povprečju pa je na 68 tekmah v devetih minutah na parketu v povprečju na tekmo dosegal tri točke ter po skok in podajo.