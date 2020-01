Dončiću v Utahu ni stekel met, James prehitel Bryanta in lovi Jabbarja

Luka Dončić je bil s 25 točkami, sedmimi podajami in šestimi skoki v 36 minutah igre prvi igralec Dallasa, a to ni pomagalo. Utah se je prebil do zmage v zadnji minuti, slovenski košarkar pa je imel slab odstotek meta, tako za tri točke (2/10, 20 odstotkov), pa tudi na črti prostih metov je bil nenatančen (1/5, 20 odstotkov). Boljši je bil pri metu za dve točki, skupen met je bil 44 odstoten (11/25), imel je tudi dve dobljeni in štiri izgubljene žoge. Dončić je izvrstno začel tekmo, v prvi četrtini je dosegel 12 točk, v zadnji pa mu ni šlo po načrtih, dosegel je le dve točki, vendar tudi ni imel veliko metov. Dallas je po drugem porazu na zadnjih treh tekmah sedaj šesti v zahodni konferenci.