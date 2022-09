Dončić jasen: Cilj je vedno naslov prvaka

Ekipe bodo igrale različno število pripravljalnih tekem. Dallas Mavericks bo na primer igral le tri pripravljalne tekme. Petega oktobra se bodo pomeril z Oklahomo, 7. oktobra bo gostil Orlando, 14. oktobra pa ga čaka gostovanje pri Utahu. Redni del sezone bodo Teksačani začeli 19. oktobra v Phoenixu, tri dni kasneje bodo gostili Memphis Grizzlies, nato pa se bodo podali v New Orleans in Brooklyn.

Uvodna pripravljalna dvoboja bosta 30. septembra v Tokiu, kjer se bosta pomerili Golden State Warriors in Washington Wizards, ter Seattlu, kjer bo na sporedu dvoboj Ra'anana Maccabi - LA Clippers. Do konca pripravljalnega obdobja se bosta mednarodni javnosti predstavili še kluba Atlanta Hawks in Milwaukee Bucks, ki bosta v drugem tednu oktobra igrala v Abu Dabiju.

Za Dončića bo to peta sezona v ligi NBA. Prvo leto je bil izbran za novinca leta, v naslednjih treh pa je bil vsakokrat uvrščen v idealno peterko lige in izbran na tekmo zvezd. Najboljši rezultat z Dallasom je dosegel v prejšnji sezoni, ko je v konferenčnem finalu izgubil proti kasnejšemu prvaku Golden State Warriors.

Zmaj je postal bik

Goran Dragić bo petnajsto sezono v ligi NBA dočakal v dresu Chicago Bulls s številko 7 na dresu. To je njegov šesti klub v ligi NBA po Phoenix Suns, Houston Rockets, Miami Heat, Toronto Raptors in Brooklyn Nets. Za enoletno zvestobo bo prejel približno 2,7 milijona evrov. Kot novinec v vetrovnem mestu je na novinarskem dnevu spregovoril o pričakovanjih in željah, ki se vrtijo okoli dejstva, da se mu pri 36 letih počasi izteka poklicna kariera, zato bo vesel vsake priložnosti, ki jo bo dobil na parketu.

Chicago bo odigral štiri pripravljalne tekme. Prvo 4. oktobra doma z New Orleans, drugo tri dni kasneje z Denverjem, nato bo odšel v Toronto in 11. oktobra se bo znova doma pomeril z Milwaukeejem. Dragić se bo v uvodu 19. 10. v redni del vrnil v Miami, kjer je preživel šest let. Nato bo ekipa odpotovala v Washington, temu pa bodo sledile tri domače preizkušnje proti Clevelandu, Bostonu in Indianapolisu.

Šestkratni prvaki lige (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998) v času legendarnega Michaela Jordana so se v zadnjih petih sezonah le enkrat prebili v končnico. V minuli sezoni so v rednem delu prešli 50-odstotno mejo zmag in v prvem krogu playoffa izpadli proti Milwaukeeju.