Dončić: Jasno je, da le z dobrim napadom nimamo možnosti za velike stvari

"Potrebujemo še nekaj časa za boljšo uigranost. Stvari sicer gredo iz treninga v trening na bolje, toda to je proces, ki potrebuje svoj čas in prostor. Prepričan sem, da bomo kmalu na precej višji kakovostni ravni. Sploh ne dvomim v to," je prepričan Luka Dončić, ki ni skoparil s pohvalami na račun zvezdniškega soigralca, ki je samo v zadnji četrtini tekmecu nasul 26 od skupno 36 točk. "Na klopi smo se spraševali, kako mu uspejo takšne stvari. Res je izjemen košarkar. Bil je vroč, razpoložen za igro, zato je velika škoda, da smo to tekmo izgubili," je o Kyrieju Irvingu povedal 23-letnik in na koncu dodal, da se telesno počuti vse bolje.

Irving: Ko se bova še bolj začutila v igri, bodo take stvari stekle same od sebe

"Še nisem na stoodstotni ravni, a se približujem temu. Noge me še ne ubogajo, tako kot bi si želel v tem trenutku. Imamo pa vse v svojih rokah oziroma odločamo sami o svoji usodi, kar je najpomembnejše," je še pristavil Dončić.

Irving je na druženju s predstavniki sedme sile podoživel zadnje trenutke dvoboja, ko sta se z Dončićem pri izmenjavi podaj zapletla in tako zapravila zadnji napad za morebiten podaljšek. "Ko se bova še bolj začutila v igri, bodo take stvari stekle same od sebe. Tokrat sem preveč odlašal z odločilnim metom, mislil sem, da sem v dobrem položaju, a sem se na koncu pošteno uštel. Ni kaj, to je del učenja in spoznavanja mojih novih soigralcev," se je nekdanji branilec Brooklyna posul s pepelom in dodal: "Kljub porazu pa moram izpostaviti bojeviti duh in značaj tega moštva, ki se je visokemu zaostanku navkljub uspelo vrniti v tekmo in biti do zadnje posesti žoge v igri za zmago. Tudi to je jasen pokazatelj, da smo kakovostno moštvo."