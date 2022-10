Dončić je bil tako vroč, da ga niso ustavili niti ledeni projektili navijačev

Na semaforju je ostala še minuta in 50 sekund. Za črto prostih metov je stal Kevin Durant. Mavericksi so vodili 125:116 in tekma na kateri je Luka Dončić navkljub zvezdniškim imenom v ekipi nasprotnikov naravnost blestel je bila praktično že odločena. To dejstvo je očitno enega od 'navijačev' Brooklyn Netsov zelo razjezilo. V roki je imel plastičen kozarec poln ledu in v nekem trenutku se je odločil storiti veliko neumnost. Zalučal ga je proti parketu, očitno v upanju, da bo na tak način vsaj nekdo povezan z letos nemočnimi Netsi upočasnil slovenskega zvezdnika.