Dončić je kraljeval, Jokić sledil, a zmaga je po podaljšku ostala doma

Na letošnjem Eurobasketu se bodo v dresih svojih reprezentanc za zlato medaljo borili dvakratna MVP-ja rednega dela lige NBA Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić ter po mnenju številnih ameriških strokovnjakov bodoči lastnik tega laskavega naziva Luka Dončić . Vsi trije niso zgolj ključni igralci svojih klubov, ampak zvezde, okoli katerih se vse vrti. Enak status imajo razumljivo tudi v svojih reprezentancah. Ljubljanske Stožice so imele to čast, da so gostile dva od najbolj zveneče trojice košarkarjev v evropski košarki trenutno, mogoče celo zgodovini.

V Ljubljani pa ni bilo igralca, ki je Srbe v zadnjih 15 letih vodil na položaju organizatorja igre. Miloša Teodosića je selektor Svetislav Pešić po enem tednu priprav poslal domov z razlago, da bo Vasilije Micić prvi organizator igre reprezentance in Teodosića ni videl v vlogi rezervnega igralca. Ta odločitev je razburila srbsko javnost, ki bo izkušenega trenerja hitro okrivila za potencialen neuspeh na Eurobasketu. Dejstvo je, da so Srbi zadnjo zlato medaljo na velikih tekmovanjih osvojili prav pod vodstvom Pešića na svetovnem prvenstvu leta 2002 in verjetno je edini strokovnjak, ki si je lahko privoščil tako pomembno odločitev mesec dni pred Eurobasketom.

Za Srbe je bila to prva uradna pripravljalna tekma pred gledalci pred Eurobasketom. Nedavno so sicer podobno kot Slovenci premagali Črnogorce, vendar je ta tekma bila odigrana za zaprtimi vrati. V tekmo s Slovenijo so Srbi vstopili z Jokićem, ki bo reprezentančni dres oblekel prvič po letu 2019, ko je na svetovnem prvenstvu Srbija izpadla v četrtfinalu. Takrat je bil Jokić drugi igralec reprezentance za trenutno poškodovanim Bogdanom Bogdanovićem , v povprečju pa je dosegal 11,5 točke in 7,5 skoka na tekmo.

Prepolne Stožice tokrat za razliko od nedavne nogometne tekme med istima državama niso bile obarvane v rdeči barvi. Vzdušje med slovenskimi navijači je že pred tekmo bilo odlično. Prvi žvižg so dočakali na nogah. Z navdušenjem pa so pozdravili tudi srbskega teniškega asa Novaka Đokovića, ki je bil prisoten v dvorani.

Obe reprezentanci sta bili na začetku razigrani. Luka Dončić je odigral 9 minut in 20 sekund v prvi četrtini in v njej dosegel največ točk, devet. Pri Srbih je največ točk dosegel Dušan Ristić , ki zanimivo za organizatorje dogodka očitno ni bil dovolj pomemben, da bi se pojavil na semaforju v dvorani. Jokić jih je po prvi četrtini zbral pet. Srbi so po prvih desetih minutah igre vodili z 21:17.

Slovenija je tekmo začela s peterko Goran (kapetan) in Zoran Dragić , Luka Dončić, Vlatko Čančar in Mike Tobey . Nasproti so jim stali Vasilije Micić , Vanja Marinković , Vladimir Lučić (kapetan), Nikola Kalinić in Nikola Jokić. Za pokrivanje Dončića je pri Srbih bil zadolžen predvsem Marinković, Jokića se je v obrambi lotil Tobey.

Vzdušje na tribunah tudi ni pojenjalo in tekma je potekala v resnično tekmovalnem vzdušju. To je vsekakor bila najboljša priprava za slovenske reprezentante pred prihajajočima tekmama v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in tekme na Eurobasketu. Borbeno vzdušje na parketu je najbolj povzel dogodek 36 sekund pred koncem polčasa, ko je tehnično napako prejel trener gostov Pešić, ki se z odločitvami sodnikov ni strinjal. Polčas pa je za Srbe odlično zaključil Micić, ki je zadel trojko ob prekršku in posledični prosti met. S tem je rezultat deset sekund pred koncem polčasa izenačil na 42:42. Najboljši odgovor pa mu je dal Klemen Prepelič, ki je v svojem slogu zadel met za tri in postavil končni izid polčasa 45:42.

Slovenija je drugo četrtino začela z Dončićem na klopi, kljub temu pa hitro povedla. Jaka Blažič je v tem času dosegel šest točk. Natanko na polovici četrtine pa je Boriša Simanić s trojko rezultat izenačil na 30:30. Sledile so minute obeh zvezdnikov. Najprej je Jokić z dvema lepima akcijama Srbe povedel v vodstvo, Luka Dončić na drugi strani ni počival in je Sloveniji ponovno zagotovil vodstvo 37:34. Na vsaki akciji ob zaključku polčasa sta svoje prstne odtise pustila prva zvezdnika moštev, ki sta navduševala s točkami in podajami.

Tudi v nadaljevanju se igralci in trenerji niso strinjali z odločitvami sodnikov. Po novem prekršku Luke Dončića v obrambi je tokrat tehnično napako prejel slovenski selektor Aleksander Sekulić . A odločitve sodnikov so slovenskega zvezdnika zgolj podžgale. Čudovite akcije Dallasovega igralca so si redno sledile, vse niti igre je imel v svojih spretnih rokah. Dve minuti pred koncem predzadnje četrtine je Ljubljančan na klop sedel s 30 točkami v žepu.

Drugi polčas so Srbi začeli podobno kot prvega. Njihova igra je v glavnem tekla preko rok centra Jokića, v organizaciji napada pa je organizator igre Micić igral sekundarno vlogo. Srbi so najprej povedli za pet točk, nato pa sta Luka Dončić in mladi Žiga Samar odgovorila in izid ponovno izenačila. Samar je v drugem polčasu prevzel bolj pomembno vlogo kot v prvem, saj je Goran Dragić slekel športno opremo in soigralce bodril s klopi.

Vzorec se je nadaljeval v zadnji četrtini

Tudi na začetku zadnje četrtine so se Srbi z akratek čas približali Slovencem, a znova je Dončić, tokrat z odličnimi podajami, poskrbel za vodstvo Slovenije. A Jokić, ki mu je sledil s podajami, če ne že s številom točk. Srbi so znova izenačili štiri minute pred koncem, ko je semafor v dvorani kazal izid 79:79. Po tem, ko ga je Dončić "hranil" s podajami, se je zbudil tudi Tobey, ki je s svojo 16. točko na tekmi Slovence povedel v vodstvo 82:79. Prišel je čas, ko je vsaka točka bila ključna in žoga je vse pogosteje udobno sedela v rokah Jokića in Dončića. Vsak sodnikov žvižg so pospremili ali žvižgi navijačev, ali pritožbe košarkarjev. Da, to resnično ni bila več prijateljska tekma.

Misić je v zadnjih minutah le pokazal zakaj je MVP finala Evrolige. S 17. točko je odgovoril napadu Luke Dončića in v zadnjo minuto smo vstopili z minimalnim vodstvom gostov 85:84. Dončić je izsilil prekršek Srbov in uspešno izvedel oba prosta meta, sledil je peti prekršek Tobeya nad Jokićem. Srb je zgrešil prvega, drugega pa zadel. Semafor je kazal 86:86. Žogo je v roke vzel kdo drug kot Dončić, a njegov met ni našel dna mrežice in Stožice so dočakale podaljške.