'Dončić je najslabši košarkar v obrambi moderne dobe lige NBA'

Dan po (manj pričakovanem) hitrem koncu sezone v ligi NBA, Los Angeles Lakersi našega Luke Dončića so na dopustu že po prvi oviri končnice, ko so jih s 4:1 v zmagah v kozji rog ugnali košarkarji Minnesote Timberwolves, se nadaljujejo zapisi o vzrokih ekspresno končane sezone jezernikov. Navkljub dejstvu, da je bil 26-letni Ljubljančan prvi mož ekipe iz mesta angelov v seriji proti volkovom, pa so hitro stekle tudi nekatere kritike na račun zlatega slovenskega košarkarskega dečka. Nekdanji košarkarji lige NBA so se obregnili predvsem na njegovo (ne)igro v obrambi ...

Sezone za ekipo iz mesta angelov in njene letošnje pridobitve Luko Dončića je nepreklicno konec. Precej bolj zgodaj, kot je kazalo pred začetkom končnuice. Los Angeles Lakersi so namreč proti volkovom iz Minnesote uživali nesporno vlogo favoritov, na koncu pa zasluženo potegnili "ta kratko" in so že na počitnicah.

Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Po dobljeni drugi tekmi so Lakersi nanizali tri zaporedne poraze s šesto ekipo zahodne konference v rednem delu. Na peti tekmi so zaostajali večji del in v zaključku nikoli niso resno ogrozili gostov v losangeleški dvorani Crypto.com.

Dončić je bil prvi strelec tekme z 28 točkami, dodal je še devet asistenc in sedem skokov. "Boli, zelo boli. Ostal bo občutek, da nismo storili vsega. Na drugi strani je bila Minnesota odlična skozi celotno serijo. Lahko jim čestitamo, mi pa lahko le objokujemo izgubljeno priložnost," je po izgubljeni seriji dejal Dončić na novinarski konferenci po tekmi.

Ob sicer slabšem metu je goste nosil center Rudy Gobert, ki je večji del 27 točk dosegel iz skokov v napadu in še nekaterih drugih priložnosti. Skokov v napadu je imel devet, skupaj pa je pobral kar 24 odbitih žog. Šlo je za osebna rekorda v točkah in skokih v končnici za Francoza. In prav igra v obrambi, ki jo tako dobro obvlada Gobert, naj bi bila že pregovorno daleč najšibkejša prvina 26-letnega Slovenca. Dan po izpadu so nekateri "strokovni" komentarji šli še dlje. Pretiraval je nekadnji zvezdnik lige Kendrick Perkins v (pri)znani strokovni oddaji, ki ima pod drobnogledom aktualna dogajanje v ligi NBA.

"Luka Dončić je najslabši košarkar v obrambi izmed sodobnih zvezdnikov v ligi NBA. In pika," je bil neposreden Perkins. "Statistika tega morda ne bo razkrila povsem, toda če pogledate vsako Dončićevo tekmo podrobno, vam bo hitro jasno. Fant ne zna, oziroma še bolje rečeno, noče igrati v obrambi."

Kolega v oddaji, zloglasni Stephen A. Smith, pregovorno nenaklonjen Slovencu, je bil začuda malo bolj umirjen in prizanesljiv do obrambnih značilnosti Ljubljančana. "Lahko bi bil manj neposreden. Lahko bi našel druge besede in povedal isto ali podobno. Ne gre za to, če se strinjam, gre zato, da se nekatere stvari mora povedati lepše," je tekla debata o obrambnih kakovostih Luka Dončića, ki je z jezerniki po hitrem izpadu proti Minnesoti že na zasluženem dopustu.